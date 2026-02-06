ETV Bharat / state

सराज घाटी में भारी बर्फबारी से जनजीवन ठप, बर्फ में 15 KM कंधों पर रख बीमार बुजुर्ग को पहुंचाया अस्पताल

मंडी: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद एक ओर किसानों-बागवानों में खुशी की लहर है वहीं दूसरी ओर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी से ग्रामीण इलाकों में जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है. क्षेत्र की सड़कें बर्फ से ढकी होने के कारण पूरी तरह बंद हैं, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ आपातकालीन सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना ग्रामीणों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रह गया है. कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फ जमने से संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं.

कंधों पर उठाकर बुजुर्ग मरीज को पहुंचाया अस्पताल

मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत घाट के छलाई गांव से मानवता और साहस की एक मिसाल सामने आई है. गांव के बुजुर्ग शिव लाल जो पिछले 2 दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई. सड़क मार्ग पूरी तरह बंद होने के कारण न तो एंबुलेंस और न ही कोई अन्य वाहन गांव तक पहुंच सका. ऐसे में ग्रामीणों ने हालात का सामना करते हुए बुजुर्ग को कंधों पर उठाया और करीब 15 किलोमीटर जोखिम भरी पैदल यात्रा कर उन्हें गाड़ागुशैणी तक पहुंचाया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण पालकी के माध्यम से बुजुर्ग को अस्पताल तक ले जाते दिखाई दे रहे हैं.