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छठ पूजा से पहले बिहार जाने वाली ट्रेनों में खचाखच भीड़, पैर रखने की जगह नहीं, अंबाला से ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

छठ पूजा से पहले बिहार जाने वाली ट्रेनों में खचाखच भीड़ ( ETV Bharat )

Chhath Puja Train Rush : क्या आप भी छठ पर्व मनाने के लिए बिहार जा रहे हैं. अगर हां तो एक बार ट्रेनों की हालत जरूर देख लीजिए. छठ पर्व मनाने के लिए हरियाणा-पंजाब में काम करने वाले लोग अपने घर जा रहे हैं ताकि वो छठ पर्व अपने घर पर जाकर परिवार के साथ मना सके. इसके लिए अंबाला से होकर कटिहार जाने वाले ट्रेन में भारी भीड़ के चलते मारा-मारी देखने को मिल रही है.

ट्रेन में भारी भीड़ : हालांकि रेलवे प्रशासन का दावा है कि छठ पूजा पर्व मनाने जाने वाले लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है लेकिन उसके बावजूद ट्रेन में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. लोग ट्रेन की बोगी के दरवाजे पर खड़े होकर अपने घर जाने के लिए मजबूर है. ईटीवी भारत ने जब उनसे इस बारे में बात करते हुए पूछा कि क्या आपको डर नहीं लगता, इतना लंबा सफर इतनी भीड़ और दरवाजे पर खड़े होकर कैसे तय करोगे तो उन्होंने कहा कि डर तो लगता है लेकिन क्या करें छठ पूजा पर्व तो मनाना है, ऐसे में घर जा रहे हैं. और कोई चारा भी तो नहीं है.