छठ पूजा से पहले बिहार जाने वाली ट्रेनों में खचाखच भीड़, पैर रखने की जगह नहीं, अंबाला से ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट
Chhath Puja Train Rush : छठ पूजा से पहले अंबाला होते हुए बिहार जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ देखने को मिल रही है.
Published : November 12, 2026 at 9:39 PM IST
Chhath Puja Train Rush : क्या आप भी छठ पर्व मनाने के लिए बिहार जा रहे हैं. अगर हां तो एक बार ट्रेनों की हालत जरूर देख लीजिए. छठ पर्व मनाने के लिए हरियाणा-पंजाब में काम करने वाले लोग अपने घर जा रहे हैं ताकि वो छठ पर्व अपने घर पर जाकर परिवार के साथ मना सके. इसके लिए अंबाला से होकर कटिहार जाने वाले ट्रेन में भारी भीड़ के चलते मारा-मारी देखने को मिल रही है.
ट्रेन में भारी भीड़ : हालांकि रेलवे प्रशासन का दावा है कि छठ पूजा पर्व मनाने जाने वाले लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है लेकिन उसके बावजूद ट्रेन में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. लोग ट्रेन की बोगी के दरवाजे पर खड़े होकर अपने घर जाने के लिए मजबूर है. ईटीवी भारत ने जब उनसे इस बारे में बात करते हुए पूछा कि क्या आपको डर नहीं लगता, इतना लंबा सफर इतनी भीड़ और दरवाजे पर खड़े होकर कैसे तय करोगे तो उन्होंने कहा कि डर तो लगता है लेकिन क्या करें छठ पूजा पर्व तो मनाना है, ऐसे में घर जा रहे हैं. और कोई चारा भी तो नहीं है.
नाकाफी साबित हो रहे इंतजाम : रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेनों को लेकर अनाउसमेंट हो रही है. ट्रेन में लोगों को चढ़ाने के लिए पुलिस की व्यवस्था तक की गई है, लेकिन सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं. ईटीवी भारत की टीम ने कटिहार जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस का अंबाला स्टेशन आने पर जायजा लिया तो पाया कि ट्रेन आते ही लोग ट्रेन की ओर दौड़ पड़े. रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद पुलिसकर्मी व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रही है लेकिन लोग घर जाने के लिए इतने आतुर है कि मानने को तैयार नहीं और एक दूसरे से आगे ट्रेन में चढ़ने की होड़ नज़र आ रही है.
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रेलवे प्रशासन कर रहा अपील : रेलवे प्रशासन द्वारा लोगों से अपील भी की जा रही है की इंतजार करें, अगर ट्रेन में भीड़ है तो उसे ट्रेन में मत चढ़े. पीछे दूसरी स्पेशल ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन का इंतजार करें, लेकिन बावजूद इसके लोग इतनी जल्दी में हैं कि ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हैं. कुछ लोग खिड़कियों के जरिए भी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते नजर आए. लेकिन रेलवे पुलिस उन्हें खिड़की से चढ़ने नहीं दे रही है. उनको आराम से ट्रेन में चढ़ने के लिए कहा जा रहा है. रेलवे पुलिस लोगों का सहयोग भी कर रही है. यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को पुलिस ट्रेन में चढ़वा भी रही है.
परेशानी का सफर : जब ईटीवी भारत ने लोगों से बात की और पूछा कि रेलवे प्रशासन के कैसे इंतजाम है तो इसको लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई. कुछ लोगों का कहना है कि रेलवे प्रशासन द्वारा जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, वह केवल और केवल वीआईपी लोगों के लिए है. आम लोगों को तो भीड़ में ही सफर करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि हम भीड़ में सफर करने को मजबूर हैं. हालांकि कुछ लोगों ने रेलवे प्रशासन की व्यवस्था को अच्छा भी बताया. पब्लिक चाहे कुछ भी कहे, तस्वीरें सब बयां करती है. छठ की भीड़ के आगे ट्रेनों के इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं और आम आदमी को परेशानी झेलनी पड़ रही है.
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