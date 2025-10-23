ETV Bharat / state

टाटानगर से बिहार जाने वाली ट्रेन में भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल, त्योहार को लेकर बढ़ी यात्रियों की संख्या!

छठ पूजा को लेकर रेलवे पर यात्रियों का दबाव बढ़ा है. टाटानगर से बिहार जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ नजर आ रही है.

ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 23, 2025 at 10:02 PM IST

जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से बिहार जाने वाली ट्रेन में यात्रियों की संख्या बेतहाशा देखी जा रही है. छठ पूजा मनाने जाने वाले यात्री ट्रेन में किसी तरह चढ़कर सफर कर रहे हैं. टाटानगर रेलवे स्टेशन के स्टेशन निदेशक ने बताया कि छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया है.

टाटानगर से बिहार जाने के लिए सुबह एक ट्रेन और शाम के वक्त दो ट्रेन का परिचालन होता है जो टाटानगर से खुलता है. लेकिन छठ पर्व को देखते हुए रेलवे ने देश भर में अत्यधिक स्पेशल ट्रेन चलाई है. जिसके अंतर्गत साउथ ईस्टर्न रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है.

इधर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए टाटानगर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ और जीआरपी के जवान ट्रेन के आने और जाने तक पूरी तरह तैनात रहते हैं. जिससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में कोई परेशानी ना हो कोई घटना ना घटे महिला बल भी यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें सुविधा देने के लिए तैनात है.

टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ (ETV Bharat)

टाटानगर रेलवे स्टेशन चक्रधरपुर रेल मंडल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन है मॉडर्न स्टेशन की श्रेणी में आने वाला टाटानगर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन 45 से 50 हजार यात्रियों का आवागमन होता है. छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेलवे ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से दो नई ट्रेन का परिचालन शुरू किया है इसमें टाटा जयनगर और टाटा बक्सर शामिल है.

टाटानगर रेलवे स्टेशन से बिहार जाने वाली ट्रेन

  • टाटा- बक्सर, सुबह 7.55 बजे, 21 कोच.
  • टाटा-जयनगर स्पेशल, शाम 6.40 बजे, 22 कोच.
  • साऊथ बिहार, शाम 6.45 बजे, 24 कोच.
  • टाटा-छपरा, शाम 8.45 बजे, 23 कोच,
  • टाटा-बक्सर स्पेशल सिर्फ शुक्रवार, रात 10.40 बजे, 20 कोच.

टाटानगर रेलवे स्टेशन निदेशक सुनील कुमार ने बताया कि छठ पूजा के लिए भारी संख्या मे लोग बिहार जाते है. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेन चला रही है. जिसके तहत टाटानगर रेलवे स्टेशन से अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी के जवान सभी प्लेटफार्म पर तैनात हैं.

इसके अलावा महिला बल भी यात्रियों को माईकिंग के जरिये दिशा निर्देश दे रहीं हैं. ट्रेन में चढ़ने से पूर्व यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है. ट्रेन मे आरपीएफ के जवान की संख्या बढ़ा दी गई है.

