एक ही दिन में 10 क्विंटल से अधिक की खपत, नवरात्रि के बाद मछली बाजार में जबरदस्त भीड़
नवरात्रि के बाद बाजारों में नॉनवेज की मांग बढ़ गई है. गोपालगंज में एक दिन में 10 क्विंटल मछली बिक गई. रिपोर्ट- अटल बिहारी पांडे
Published : October 22, 2026 at 3:58 PM IST
गोपालगंज: शारदीय नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व संपन्न होने के साथ ही गोपालगंज के बाजारों का रंग-ढंग पूरी तरह बदल गया है. पिछले नौ दिनों तक व्रत, उपवास और फलाहार में डूबे शहरवासियों ने पर्व के समापन के बाद मांसाहार का लुत्फ उठाने के लिए बाजारों का रुख किया. इसका सबसे बड़ा नजारा शहर के मछली बाजारों में देखने को मिला, जहां खरीदारों का सैलाब उमड़ पड़ा.
10 क्विंटल से अधिक मछली की खपत
साधु चौक के पास नेशनल हाईवे-27 की सर्विस लेन पर खरीदारों की लंबी कतारें लग गईं. स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा. मछली विक्रेताओं के अनुसार, नवरात्रि के दौरान कारोबार लगभग ठप रहता है लेकिन व्रत समाप्त होते ही मांग में अप्रत्याशित उछाल आया है. अनुमान लगाया जा रहा है कि केवल एक ही दिन में शहर में 10 क्विंटल से अधिक मछली की खपत हुई है.
1600 रुपये तक कीमत
बाजार में रेहू, कतला और पटेया जैसी मछलियों की जबरदस्त मांग रही है. मांग बढ़ने से मछलियों के दामों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई. खासकर पटेया मछली सबसे महंगी बिकती नजर आई, जिसकी कीमत 1600 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई.
"पहले से मार्केट ठीक चल रहा है. मछली के रेट में बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं हुई है. प्रत्येक किलो पर 50 से 20 रुपए ज्यादा बढ़ा है. अभी तक मेरे ख्याल से 10 क्विंटल मछली का खपत हुआ है. रूप चंद प्यासी की खपत ज्यादा हो रही है. छोटी मछलियां नहीं बिक रही है. अपने यहां के पोखरा की है ये मछलियां. कोलकाता से एक दो गाड़ी आती है अपने यहां से ही मछलिया आ रही है."- दिलीप कुमार, मछली विक्रेता
क्या बोले ग्राहक?
त्योहार के बाद मछली खरीदने पहुंचे लोगों का कहना था कि पिछले नौ-दस दिनों से उन्होंने पूरी तरह सात्विक और शुद्ध शाकाहार भोजन किया है. नवरात्रि के बाद मांसाहारी भोजन की शुरुआत मछली से करना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है. इसलिए कीमतों में हल्का उछाल होने के बावजूद लोगों के उत्साह और खरीदारी में कोई कमी नहीं आई.
"हम लोग मछली खरीदने आए हैं. नवरात्रि का पर्व खत्म हो गया है. शुरुआत मांसाहार का मछली से ही की जाती है. इसलिए मछली खरीदने के लिए आए हैं. बाजार में काफी भीड़ है."- प्रदीप कुमार, ग्राहक
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