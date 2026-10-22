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एक ही दिन में 10 क्विंटल से अधिक की खपत, नवरात्रि के बाद मछली बाजार में जबरदस्त भीड़

गोपालगंज में मछली की खरीदारी ( ETV Bharat )

गोपालगंज: शारदीय नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व संपन्न होने के साथ ही गोपालगंज के बाजारों का रंग-ढंग पूरी तरह बदल गया है. पिछले नौ दिनों तक व्रत, उपवास और फलाहार में डूबे शहरवासियों ने पर्व के समापन के बाद मांसाहार का लुत्फ उठाने के लिए बाजारों का रुख किया. इसका सबसे बड़ा नजारा शहर के मछली बाजारों में देखने को मिला, जहां खरीदारों का सैलाब उमड़ पड़ा.

10 क्विंटल से अधिक मछली की खपत

साधु चौक के पास नेशनल हाईवे-27 की सर्विस लेन पर खरीदारों की लंबी कतारें लग गईं. स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा. मछली विक्रेताओं के अनुसार, नवरात्रि के दौरान कारोबार लगभग ठप रहता है लेकिन व्रत समाप्त होते ही मांग में अप्रत्याशित उछाल आया है. अनुमान लगाया जा रहा है कि केवल एक ही दिन में शहर में 10 क्विंटल से अधिक मछली की खपत हुई है.