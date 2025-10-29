ETV Bharat / state

चक्रवाती तूफान मोंथा का झारखंड में असर, कई जिलों में होगी भारी बारिश-बढ़ेगी ठंड!

झारखंड में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर काफी है. आगामी दिनों में प्रदेश में ठंड बढ़ने के आसार है.

Heavy rains will occur in Jharkhand due to impact of cyclone Montha
मौसम विभाग द्वारा जारी सैटेलाइट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 8:40 PM IST

2 Min Read
रांची: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' अभी तेलांगना के पास स्थित है. मंगलवार रात आंध्र प्रदेश के पास लैंड फॉल के बाद यह पश्चिम, उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है.

मौसम केंद्र रांची के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी साइक्लोन "मोंथा" तेलंगाना में स्थित है और यह अभी डीप डिप्रेशन में है और शाम तक डिप्रेशन में आ जाएगा.

मंगलवार से झारखंड में हो रही बारिश

मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मोंथा का असर कल मंगलवार दोपहर से ही झारखंड में दिख रहा है. मौसम का मिजाज बदला हुआ है और कल राज्य के दक्षिणी, मध्य और कुछ पूर्वी भागों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई है. जबकि राज्य के शेष भागों में हल्की बारिश हुई है.

Heavy rains will occur in Jharkhand due to impact of cyclone Montha
रांची में बारिश (ETV Bharat)

अभिषेक आनंद ने बताया कि मोंथा के प्रभाव से आज 29 तारीख को भी राज्य के दक्षिणी कोल्हान वाले हिस्से और मध्य झारखंड का रांची और आसपास वाले भाग के साथ साथ संथाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. अभिषेक आनंद ने बताया कि शेष झारखंड में भी हल्के से मध्यम दर्जे की और रुक-रुककर बारिश होती रहेगी.

जानकारी देते मौसम वैज्ञानिक (ETV Bharat)

वहीं मौसम केंद्र रांची के अनुसार 30 अक्टूबर को राज्य के पलामू प्रमंडल वाले जिला और उससे सटे हुए उत्तर मध्य भाग वाले जिले जैसे हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और मध्य भाग वाले जिले जैसे लोहरदगा, बोकारो, रामगढ़, गुमला जिले में मोंथा का असर देखने को मिलेगा. उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को मोंथा का ज्यादा असर बिहार में देखने को मिलेगा और उस दिन झारखंड के संथाल इलाके वाले जिलों में बारिश हो सकती है.

01 नवंबर के बाद राज्य में बढ़ेगी ठंड

मौसम केंद्र रांची के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी आसमान बादलों से घिरा हुआ है. इस वजह ने न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में कमी आयी है. लेकिन एक नवंबर के बाद आसमान साफ होते ही राज्य में तापमान में गिरावट होगी और ठंड का अधिक अहसास होगा.

