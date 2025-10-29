ETV Bharat / state

चक्रवाती तूफान मोंथा का झारखंड में असर, कई जिलों में होगी भारी बारिश-बढ़ेगी ठंड!

मौसम विभाग द्वारा जारी सैटेलाइट इमेज ( Etv Bharat )

रांची: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' अभी तेलांगना के पास स्थित है. मंगलवार रात आंध्र प्रदेश के पास लैंड फॉल के बाद यह पश्चिम, उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है.

मौसम केंद्र रांची के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी साइक्लोन "मोंथा" तेलंगाना में स्थित है और यह अभी डीप डिप्रेशन में है और शाम तक डिप्रेशन में आ जाएगा.

मंगलवार से झारखंड में हो रही बारिश

मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मोंथा का असर कल मंगलवार दोपहर से ही झारखंड में दिख रहा है. मौसम का मिजाज बदला हुआ है और कल राज्य के दक्षिणी, मध्य और कुछ पूर्वी भागों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई है. जबकि राज्य के शेष भागों में हल्की बारिश हुई है.

रांची में बारिश (ETV Bharat)

अभिषेक आनंद ने बताया कि मोंथा के प्रभाव से आज 29 तारीख को भी राज्य के दक्षिणी कोल्हान वाले हिस्से और मध्य झारखंड का रांची और आसपास वाले भाग के साथ साथ संथाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. अभिषेक आनंद ने बताया कि शेष झारखंड में भी हल्के से मध्यम दर्जे की और रुक-रुककर बारिश होती रहेगी.