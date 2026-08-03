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अलग-थलग हुई कुल्लू की ये घाटी, समय रहते नहीं हुई कार्रवाई, अब झूले के सहारे जिंदगी, प्रशासनिक देरी से बढ़ी मुश्किलें!

स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते लोगों को परेशानी पेश आ रही है.

bridges and culverts washed away in Banjar
बंजार में पुल और पुलिया बह गए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 2:55 PM IST

5 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जिला कुल्लू की बंजार उपमंडल की फलाचन घाटी में एक बार फिर तबाही मचाई है. रविवार रात ग्राम पंचायत मशियार के अंतर्गत फलाचन नदी और घलिंगचा नाला में आए तेज बहाव से एक स्थायी पुल और दो अस्थायी पुलिया पूरी तरह बह गई हैं. वहीं, पिछले वर्ष भी यहां पर बना एक वैली ब्रिज और कई पुल पुलिया बाढ़ की चपेट में आ गए थे. इसके चलते मशियार, कमेडा, मझली और थानेगढ़ सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों लोगों का संपर्क प्रभावित हो गया है. अब लोगों के पास नदी पार करने के लिए केवल तार स्पेन झूला ही एकमात्र सहारा बचा है.

बारिश में बह गए एक पुल और दो पुलिया

फलाचन वैली युवक मंडल, मशियार ने इस गंभीर समस्या को लेकर 1 अगस्त 2026 को उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपकर तत्काल अस्थायी सुरक्षा उपाय करने और स्थायी पुल के निर्माण की मांग की थी. ज्ञापन में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि दोगडा स्थान पर बनी जर्जर लकड़ी की डिफी किसी भी वक्त बह सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है.

bridges and culverts washed away in Banjar
बंजार में पुल और पुलिया बह गए (ETV Bharat)

कागजों में अटका नए पुल का निर्माण

युवक मंडल ने बताया था, डिफी केवल लकड़ी के एक पाज के सहारे बनी थी, जिस पर न रेलिंग थी और न ही कोई सुरक्षा व्यवस्था. प्रतिदिन सुबह दूध बेचने वाली महिलाएं, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, किसान और मरीज अपनी जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से नदी पार करने को मजबूर थे. युवक मंडल ने प्रशासन से पांच दिनों के भीतर मजबूत लकड़ी के फट्टे लगाने, दोनों ओर रेलिंग बनाने तथा स्थायी पुल निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के माध्यम से तुरंत प्रस्ताव भेजकर बजट स्वीकृत कराने की मांग की थी.

'समय रहते नहीं हुई कार्रवाई'

इस मुद्दे को स्थानीय लोगों ने भी प्रमुखता से उठाया, जिसमें ग्रामीणों की जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की मजबूरी को उजागर किया गया था. लेकिन पिछली रात हुई भारी बारिश ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया, तेज बहाव में एक स्थायी पुल और दो अस्थायी पुलिया बह गईं, जिससे पूरे क्षेत्र की आवाजाही लगभग ठप हो गई.

bridges and culverts washed away in Banjar
1 अगस्त को ज्ञापन सौंपकर युवक मंडल ने स्थायी पुल के निर्माण की मांग की थी (ETV Bharat)

'...अब झूले के सहारे जिंदगी'

स्थानीय निवासी भाग सिंह का कहना है कि, अब क्षेत्र के लोगों को केवल तार स्पेन झूले के सहारे नदी पार करनी पड़ रही है. ऐसे में स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों के लिए हर दिन खतरे से भरा साबित हो रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि, यदि समय रहते सुरक्षा उपाय किए जाते और स्थायी पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती. वहीं, पूर्ण चंद और सुरेंद्र सिंह का कहना है कि युवक मंडल ने फलाचन वैली युवक मंडल ने जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से पुनः आग्रह किया है कि इस गंभीर समस्या का तत्काल संज्ञान लेकर सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और स्थायी पुल निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र शुरू किया जाए.

bridges and culverts washed away in Banjar
फ़लाचन नदी और घलिंगचा नाला में आए तेज बहाव से एक स्थायी पुल और दो अस्थायी पुलिया पूरी तरह बह गई (ETV Bharat)

फलाचन नदी के ऊपर बनाया जा रहा पुल

लोक निर्माण विभाग बंजार के सहायक अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि, "दोगडा नामक स्थान पर फलाचन नदी के ऊपर वाहन योग्य पुल बनाया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति पीएम जीएसवाई चरण चार के तहत मिल चुकी है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, जिसमें कुछ समय लग सकता है. नदी का जलस्तर घटने पर अस्थाई पुल निर्माण और अन्य सुरक्षा उपाय किए जाएंगे, जबकि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ही स्थाई पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है."

वहीं, स्थानीय निवासी मोती राम, तेजस्वी ठाकुर, राम सिंह, अमर भारती, टिकम राम आदि का कहना है कि यह केवल एक पुल का मामला नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है. यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो बरसात के दौरान किसी भी समय बड़ी जनहानि हो सकती है. इसलिए प्रशासन को बिना किसी विलंब के आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि फलाचन घाटी के लोगों की आवाजाही सुरक्षित और सुचारु रूप से बहाल हो सके.

वहीं, एसडीएम कुल्लू पंकज शर्मा ने बताया, "इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे, ताकि यहां से वाहन योग्य पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जा सके."

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