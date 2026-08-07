बारिश से बेहाल टिहरी! भिलंगना में भूस्खलन, नैलचामी में पुल टूटा, रुड़की-लक्सर मार्ग भी धंसा
उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. टिहरी जिले में कई जगहों पर आपदा जैसे हालात बन गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 7, 2026 at 2:35 PM IST
टिहरी: उत्तराखंड में बीते दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रखा है. भारी वर्षा के चलते जिले में कई सड़कें बंद हो गई हैं. वहीं टिहरी जिले के भिलंगना और बालगंगा क्षेत्र में कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं.
नैलचामी क्षेत्र में भेलगड़ी–पुडोली के बीच बना लकड़ी का पुल भी टूट गया, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई. सूचना मिलते ही प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फंसे ग्रामीणों का सुरक्षित रेस्क्यू किया. बुधवार रात से टिहरी जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जिला प्रशासन के अनुसार, जिले में वर्तमान में दो राज्य मार्ग और 14 ग्रामीण सड़कें मलबा आने और भूस्खलन के कारण बंद हैं. संबंधित विभागों की मशीनें सड़कों को खोलने में जुटी हुई हैं.
🌧️ तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर को हल्के में न लें।— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) August 7, 2026
पानी के सामने Hero नहीं, समझदारी दिखाएं।#HaridwarPolice #WaterSafety #StaySafe #PublicSafety #MonsoonAlert #गंगाजी #सतर्करहें #जनहितमेंजारी pic.twitter.com/bPBLMPfoz8
संवेदनशील भिलंगना और बालगंगा क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं: आपदा की दृष्टि से संवेदनशील भिलंगना और बालगंगा क्षेत्र में कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं. वहीं नैलचामी क्षेत्र के भेलगड़ी–पुडोली के बीच बना लकड़ी का पुल तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त होकर टूट गया, जिससे ग्रामीणों का संपर्क प्रभावित हो गया.
घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचीत. टीम ने प्रभावित ग्रामीणों का सुरक्षित रेस्क्यू किया और हालात का जायजा लिया. प्रशासन लगातार संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है.
बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के प्रयास में जुटा प्रशासन: प्रशासन का कहना है कि बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं और सभी संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है. मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की गई है.
मैदानी जिलों में बारिश से हाल बेहाल: पहाड़ के साथ-साथ मैदानी जिलों में बारिश से हाल बेहाल हो रखा है. हरिद्वार जिले में लक्सर-रुड़की मार्ग सड़क धसने से यातायात प्रभावित हुआ. जानकारी के मुताबिक बारिश के कारण लक्सर-रुड़की मार्ग पर सड़क धंसने से यातायात बाधित हो गया. प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मिट्टी का भराव कराकर मार्ग पर आवागमन सुचारू कराया.
गंगा का जलस्तर चेतावनी के पार गया: वही, बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़कर चेतावनी के निशान के पार चला गया. एसडीएम ने गंगा क्षेत्र का निरीक्षण किया. प्रशासन ने गंगा और सोलानी क्षेत्र में ग्रामीणों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं. बुधवार से लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी.
भारी बारिश के दौरान लक्सर-रुड़की मार्ग पर बहादरपुर रेलवे फाटक के निकट सड़क धंस गई थी. कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क धंसने से प्रशासन में हड़कंप मच गया. एसडीएम और सीओ सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. लोक निर्माण विभाग ने तत्काल सड़क की मरम्मत का कार्य आरंभ करा दिया. इस दौरान सड़क पर एक तरफ से ही वाहनों को निकाला गया. जबकि लक्सर से जाने वाले वाहन कुआंखेड़ा मार्ग से निकले. जिसके कारण काफी लंबा जाम भी लग गया.
पढ़ें---