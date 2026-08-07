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बारिश से बेहाल टिहरी! भिलंगना में भूस्खलन, नैलचामी में पुल टूटा, रुड़की-लक्सर मार्ग भी धंसा

बारिश से बेहाल टिहरी! ( ETV Bharat )