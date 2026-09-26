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छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, कई जिले बने टापू, स्कूल बंद, त्रैमासिक परीक्षा स्थगित, सरकार की अलर्ट रहने की अपील

लगातार बारिश गरियाबंद जिला मुख्यालय का संपर्क राजधानी रायपुर से कट गया है. नेशनल हाईवे 130 सी पर पैरी और सोढूंर नदी के संगम स्थल पंटोरा में सड़क पर कई फीट पानी आने के चलते हाईवे बंद हो गया है. अमली पदार में 18 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया. जिले के 50 से ज्यादा गांव का संपर्क भी जिला मुख्यालय से टूटा, जिसमें देवभोग के 36 गांव भी शामिल है.

रायपुर\गरियाबंद: उत्तर कोस्टल आंध्र प्रदेश में बने डीप डिप्रेशन की वजह से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भारी से मध्यम बारिश गुरुवार शाम से जारी है.. राजधानी रायपुर के साथ ही दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी और बस्तर संभाग में नदी नाले उफान पर हैं. कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है. भारी बारिश के कारण सुरक्षा की दृष्टि से स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की है. वहीं कई जिलों में प्रशासन ने गणेश विसर्जन आज नहीं करने और नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है.

गरियाबंद में 50 गांवों का संपर्क टूटा (ETV Bharat Chhattisgarh)

त्रैमासिक परीक्षा रद्द

भारी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने जिलेभर के स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षा रद्द कर दी है. वही जिला प्रशासन ने आज होने जा रहे गणेश विसर्जन को कल करने और नदी के बजाय तालाब में गणेश विसर्जन करने की अपील लोगों से की है.

नदी नालों के पास पुलिस तैनात

गरियाबंद जिले में स्थित सीकासेर बांध से 42000 और धमतरी के सोढूंर बांध से 20000 क्यूसेक पानी छोड़ने के चलते पेरिस टोडर और महानदी उफान पर है. नागाबुडा छैमासी नाले में अत्यधिक पानी के चलते आवागमन अवरुद्ध हो गया है. चिखली गांव टापू बन गया है. क्षेत्र के सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. प्रशासन अलर्ट मोड पर है. नदी नालों के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है. लोगों से जल भराव वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की जा रही है

आज छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल बंद

गुरुवार शाम से लगातार बारिश होने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव, नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि और आवागमन में कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसी परिस्थितियों में स्कूली बच्चों को किसी प्रकार का जोखिम न उठाना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर के विद्यालयों में अवकाश रखने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि बच्चों को घर पर ही रखें. साथ ही सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें.