पहली ही बारिश में डूबी राजधानी रायपुर , सड़कें और गालियां सहित घर जलमग्न, निगम के दावों की खुली पोल
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर मानसून की पहली बारिश नहीं झेल पाई है. शहर का बुरा हाल है. पेश है प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 5, 2026 at 10:17 PM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर में मानसून की पहली बड़ी बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी. सड़कें तालाब बन गईं, पॉश कॉलोनियां पानी में डूब गईं और निचली बस्तियों में घरों के भीतर तक पानी घुस गया. लोग पूरी रात जागकर सामान बचाते रहे, लेकिन जिम्मेदारों के दावों की नाव पहली बारिश में ही डूब गई. सवाल यह है कि जब शुरुआत में ही शहर का यह हाल है, तो पूरे मानसून में रायपुर का क्या होगा?
पहली बारिश बनी बड़ी परीक्षा, राजधानी हुई पानी-पानी
शनिवार शाम से शुरू हुई तेज बारिश ने राजधानी रायपुर की तैयारियों की हकीकत सामने ला दी. कुछ ही घंटों की बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया. सड़कें तालाब में बदल गईं और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया. कई जगह वाहन पानी में फंस गए तो कई मोहल्लों में लोगों को रातभर पानी निकालने की मशक्कत करनी पड़ी.
टाटीबंध में घरों में घुसा पानी
सबसे ज्यादा परेशानी टाटीबंध और आसपास की निचली बस्तियों में देखने को मिली. सीए मनोज अग्रवाल के घर समेत कई मकानों में बारिश का पानी घुस गया. परिवार पूरी रात घर का सामान बचाने और पानी निकालने में जुटा रहा. लोगों का कहना है कि अगर पहली ही बारिश में यह हाल है, तो आने वाले दो-तीन महीनों में हालात और भयावह हो सकते हैं.
पॉश कॉलोनियां भी नहीं बचीं, सड़कें बनीं तालाब
जलभराव केवल निचले इलाकों तक सीमित नहीं रहा. अवन्ति बिहार कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, रिंग रोड, नया बस स्टैंड, रोहिणीपुरम, मंडी गेट, भाजपा कार्यालय के आसपास समेत कई प्रमुख इलाकों में भी सड़कें पानी में डूब गईं. कई स्थानों पर पानी इतना भर गया कि लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
नगर निगम के दावों की खुली पोल
हर साल मानसून से पहले नगर निगम नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और जलभराव से निपटने के बड़े-बड़े दावे करता है. लेकिन पहली ही तेज बारिश ने इन दावों की सच्चाई उजागर कर दी. जहां-जहां जलभराव हुआ, वहां लोगों ने सवाल उठाए कि यदि समय पर नालों की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था ठीक होती तो शहर को यह स्थिति नहीं झेलनी पड़ती.
रायपुर में मानसून की पहली बड़ी बारिश ने नगर निगम और प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. निचली बस्तियों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक पानी भर गया, लोग पूरी रात जागकर अपने घरों और सामान को बचाते रहे. अब बड़ा सवाल यही है कि जब पहली ही बारिश में राजधानी की यह तस्वीर है, तो पूरे मानसून में शहर का क्या हाल होगा?