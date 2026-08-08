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नेपाल में भारी बारिश से बिहार के बगहा में आफत, गंडक बराज से छोड़ा गया 2.30 लाख क्यूसेक पानी

बगहा में गंडक उफान पर है. नेपाल की बारिश की वजह से तराई इलाकों में बाढ़ आ गई है, कई गांव जलमग्न है. रिपोर्ट-दिलीप दुबे

BIHAR FLOOD
बगहा में बाढ़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2026 at 3:00 PM IST

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पश्चिमी चंपारण: बिहार के बगहा में नेपाल के तराई और जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर साफ दिखाई देने लगा है. गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तराई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. निचले इलाकों में पानी फैलने से आवागमन ठप पड़ गया है और ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

गर्दन तक भरा बाढ़ का पानी: बगहा के लक्ष्मीपुर रामपुरा पंचायत के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है. चकदवा, झंडू टोला, बीन टोली समेत आसपास के कई गांवों में पानी फैल जाने से लोग घर से बाहर निकलने में भी मुश्किल महसूस कर रहे हैं. कई जगहों पर कमर से ऊपर और कुछ स्थानों पर गर्दन तक पानी भर गया है. गर्दन तक पानी में ग्रामीण आवागमन करते नजर आ रहे हैं. संपर्क मार्ग जलमग्न हो जाने से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है.

बगहा में बाढ़ (ETV Bharat)

गांव के पास नहीं उपलब्ध है दवा की सुविधा: स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा और गहरा गया है. जीउत बीन बताते हैं कि "चकदहवा से बाल्मीकि नगर या बगहा जाने का यही मुख्य मार्ग है. पानी भर जाने के कारण दवा की सुविधा गांव के आसपास उपलब्ध नहीं है, इसलिए नजदीकी भेड़िहारी बाजार जाना पड़ता है. छोटे लाल राम ने कहा कि तरह-तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं."

एसएसबी की मदद से राहत: ग्रामीणों ने एसएसबी कैंप के सहयोग की काफी सराहना की है. एसएसबी के जवान पानी पार करने में मदद कर रहे हैं. कुछ जगहों पर कैंप के अंदर भी कमर भर पानी भर गया है. स्थानीय लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस इलाके में सड़क बनवाई जाए, ताकि बारिश के दिनों में आने-जाने में सुविधा हो. स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी बताई जा रही है.

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300 घरों में घुसा पानी (ETV Bharat)

मधुबनी प्रखंड में दूसरी बार बाढ़: बगहा अनुमंडल के मधुबनी प्रखंड स्थित चिउरही और सिसई पंचायत के लोगों को एक महीने के भीतर दूसरी बार बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है. वाल्मीकिनगर गंडक बराज से गुरुवार रात करीब दो लाख 30 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी का जलस्तर और बढ़ गया. इसके बाद बाढ़ का पानी कई गांवों में फैल गया.

300 घरों में घुसा पानी: चिउरही पंचायत के रेवहिया और चिउरही गांव के करीब 300 घरों में पानी घुस गया है. गांव की सड़कों पर पानी भर जाने के कारण लोग नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों तक पहुंच रहे हैं. कई परिवार अपना सामान निकालकर ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं. मुख्य मार्ग के पूर्वी हिस्से में स्थित रेवहिया के शेष भाग और नैनाहा गांव में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है.

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बाढ़ से कई गांव जलमग्न (ETV Bharat)

क्या कहते हैं मुखिया?: चिउरही पंचायत के मुखिया विजय यादव ने बताया कि प्रभावित परिवारों के घरों में पानी भर गया है. कई लोग मचान बनाकर रहने और वहीं भोजन बनाने को मजबूर हैं. बाढ़ प्रभावित ग्रामीण दारोगा चौधरी, सुबराती मियां, जफरुद्दीन मियां, नागेश साह और रामायण चौधरी ने आरोप लगाया कि अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी हालात देखने नहीं पहुंचा है. पिछली बाढ़ के समय प्लास्टिक शीट देने का आश्वासन मिला था, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली.

"बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है. जिसकी वजह से कई लोग मचान रहने और वहीं भोजन बनाने को मजबूर हैं."-विजय यादव, मुखिया, चिउरही पंचायत

प्रशासन से राहत की मांग: प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द राहत और बचाव कार्य शुरू करने की मांग की है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए भोजन, सुरक्षित आश्रय, प्लास्टिक शीट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की है. इधर प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्थिति पर नजर बनाए रखी है. अधिकारियों का कहना है कि "संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव के इंतजाम किए जाएंगे."

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गर्दन तक भरा बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

"अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी हालात देखने नहीं पहुंचा है. पिछली बाढ़ के समय भी प्लास्टिक शीट देने का आश्वासन मिला था लेकिन कोई सहायता नहीं मिली."-ग्रामीण

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