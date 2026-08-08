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नेपाल में भारी बारिश से बिहार के बगहा में आफत, गंडक बराज से छोड़ा गया 2.30 लाख क्यूसेक पानी

पश्चिमी चंपारण: बिहार के बगहा में नेपाल के तराई और जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर साफ दिखाई देने लगा है. गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तराई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. निचले इलाकों में पानी फैलने से आवागमन ठप पड़ गया है और ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

गर्दन तक भरा बाढ़ का पानी: बगहा के लक्ष्मीपुर रामपुरा पंचायत के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है. चकदवा, झंडू टोला, बीन टोली समेत आसपास के कई गांवों में पानी फैल जाने से लोग घर से बाहर निकलने में भी मुश्किल महसूस कर रहे हैं. कई जगहों पर कमर से ऊपर और कुछ स्थानों पर गर्दन तक पानी भर गया है. गर्दन तक पानी में ग्रामीण आवागमन करते नजर आ रहे हैं. संपर्क मार्ग जलमग्न हो जाने से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है.

बगहा में बाढ़ (ETV Bharat)

गांव के पास नहीं उपलब्ध है दवा की सुविधा: स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा और गहरा गया है. जीउत बीन बताते हैं कि "चकदहवा से बाल्मीकि नगर या बगहा जाने का यही मुख्य मार्ग है. पानी भर जाने के कारण दवा की सुविधा गांव के आसपास उपलब्ध नहीं है, इसलिए नजदीकी भेड़िहारी बाजार जाना पड़ता है. छोटे लाल राम ने कहा कि तरह-तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं."

एसएसबी की मदद से राहत: ग्रामीणों ने एसएसबी कैंप के सहयोग की काफी सराहना की है. एसएसबी के जवान पानी पार करने में मदद कर रहे हैं. कुछ जगहों पर कैंप के अंदर भी कमर भर पानी भर गया है. स्थानीय लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस इलाके में सड़क बनवाई जाए, ताकि बारिश के दिनों में आने-जाने में सुविधा हो. स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी बताई जा रही है.

300 घरों में घुसा पानी (ETV Bharat)

मधुबनी प्रखंड में दूसरी बार बाढ़: बगहा अनुमंडल के मधुबनी प्रखंड स्थित चिउरही और सिसई पंचायत के लोगों को एक महीने के भीतर दूसरी बार बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है. वाल्मीकिनगर गंडक बराज से गुरुवार रात करीब दो लाख 30 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी का जलस्तर और बढ़ गया. इसके बाद बाढ़ का पानी कई गांवों में फैल गया.