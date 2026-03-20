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कुल्लू में भारी बारिश से 35 सड़कें बंद, 216 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से बत्ती गुल, लैंडस्लाइड से बढ़ी मुसीबत

सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की मिशनरी मौके पर भेजी गई और मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया. इसके अलावा सैंज न्यूली सड़क मार्ग भी भूस्खलन के चलते बंद हो गया. सड़क बंद होने से सबसे ज्यादा मुश्किल स्कूली छात्रों को उठानी पड़ी. क्योंकि इन दोनों वार्षिक परीक्षा चल रही है. सड़क बंद होने के चलते छात्रों को कई किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने स्कूल पहुंचना पड़ा.

इसके अलावा बिजली बोर्ड के द्वारा भी बंद पड़े ट्रांसफार्मर को ठीक किया जा रहा है. ताकि सभी ग्रामीण इलाकों में बिजली उपलब्ध हो सके. दो दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते भुंतर मणिकर्ण सड़क के जछणी में एक बार फिर से नाले का मलबा सड़क पर आ गया, जिसके चलते वहां से गुजर रही दो गाड़ियां भी मलबे में फंस गई.

कुल्लू: जिला कुल्लू में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में 35 सड़कें भूस्खलन के चलते बंद हो गई हैं. इसके अलावा 216 से अधिक बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद हो गए हैं. भारी बारिश के बीच जिला प्रशासन के द्वारा सड़कों को खोलने के लिए मशीनरी तैनात की गई है. लेकिन, भारी बारिश के चलते राहत कार्यों को पूरा करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

बारिश और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान (ETV Bharat)

लग घाटी में 6 सड़कें भूस्खलन के चलते बंद रहीं. ऐसे में लग घाटी से कुल्लू आने वाले दूध उत्पादकों को भी पैदल ही सफर तय कर ढालपुर पहुंचना पड़ा. वहीं, कुल्लू से मनाली सड़क मार्ग में भी रामशिला के पास पहाड़ी से पत्थर नीचे गिरे. ऐसे में वहां पर भी जेसीबी के माध्यम से सड़क को साफ किया गया. इसके अलावा डोलू नाला के समीप भी सड़क किनारे लगाए गई सुरक्षा दीवार भी भूस्खलन की चपेट में आ गई.

कुल्लू में भारी बारिश से 35 सड़कें बंद (ETV Bharat)

सड़क बंद होने से बाजार में नहीं पहुंची दूध की सप्लाई

सैंज घाटी के ग्रामीण महेंद्र पालसरा ने बताया कि, "यहां पर लोगों के द्वारा दूध की सप्लाई रोजाना भेजी जाती है, लेकिन सड़क बंद होने के चलते समय पर दूध की सप्लाई बाजारों में नहीं पहुंच पाई. प्रशासन को सड़क बंद होने की जानकारी दी गई और उसके बाद दोपहर के समय जेसीबी मशीन मौके पर भेजी गई. दो दिनों से हो रही बारिश के चलते यहां घाटी में ठंड बढ़ गई है और बरसात के मौसम की तरह पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है."

सड़क पर मलबा आने के चलते गोदी में उठाकर ले जा रहे अभिभावक (ETV Bharat)

बारिश में भीगते हुए स्कूल जाने को मजबूर छात्र

लग घाटी के ग्रामीण दिलीप ठाकुर ने बताया कि, यहां पर जगह-जगह सड़कों पर भूस्खलन हुआ है. लग घाटी से रोजाना कुल्लू शहर के लिए दूध की सप्लाई भेजी जाती है. लेकिन, सड़क बंद होने के चलते लोगों को पीठ पर ही दूध उठाकर ढालपुर लाना पड़ा. जरी के छात्र रमेश ठाकुर का कहना है कि इन दिनों स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं का दौर चला हुआ है. लेकिन, सड़क पर मलबा आने के चलते वाहनों की आवाजाही बंद हो गई. ऐसे में दर्जनों छात्र बारिश में भीगते हुए पैदल ही अपने स्कूल पहुंचे ताकि वह वार्षिक परीक्षा में भाग ले सके.

ट्रांसफार्मर ठीक करने में जुटे बिजली बोर्ड के कर्मचारी

एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार ने बताया कि, "सभी बंद सड़कों खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनरी तैनात कर दी गई है और शुक्रवार शाम तक सभी सड़कों को खोल दिया जाएगा. बिजली बोर्ड के अधिकारी भी बारिश के बीच ट्रांसफार्मर को ठीक करने में जुटे हुए हैं. मौसम विभाग के द्वारा खराब मौसम की चेतावनी दी गई है. ऐसे में आवश्यक कार्य हो तो तभी लोग अपने घरों से बाहर निकलें."

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