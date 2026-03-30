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कोटा में बेमौसम बारिश, खेत में खड़ी और कटी फसल को नुकसान, कई जगह गिरे पेड़

खेतों में गेहूं, लहसुन और चने की फसल खड़ी है या फिर कटकर तैयार है.

Heavy Rains in Kota
कोटा में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर बहा पानी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 3:39 PM IST

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Updated : March 30, 2026 at 3:59 PM IST

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कोटा: पश्चिमी विक्षोभ के असर से कोटा शहर में तेज हवाओं के साथ सोमवार दोपहर बारिश हुई. बेमौसम शुरू हुई मूसलाधार तेज बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. तेज बारिश से पहले आंधी और बिजली कड़की. आंधी के दौरान कई पेड़ सड़क पर आ गिरे. इसके साथ ही किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है. अधिकांश किसानों की गेहूं, लहसुन और चने की फसल खेत में ही खड़ी है या फिर कटकर खेत में ही पड़ी है. इन सबको भारी नुकसान पहुंचा है. हालांकि मौसम विभाग ने तीन दिन पहले ही भारी बारिश की चेतावनी दी थी. इधर, बेमौसम की इस बारिश से एमबीएस अस्पताल परिसर में करीब आधा दर्जन के आसपास पेड़ गिर गए. इसी तरह से रामपुरा में एक विशाल पेड़ गिर गया, जिसके नीचे कई वाहन दब गए हैं. स्टेशन रोड पर नटराज टॉकीज के नजदीक भी पेड़ गिर गया है. इससे नयापुरा में यातायात जाम जैसी स्थिति हो गई. नयापुरा चौराहे पर भारी संख्या में वाहन फंस गए और जाम लग रहा. बाद में ट्रैफिक पुलिस में पहुंचकर यातायात खुलवाया.

कोटा शहर की बात की जाए तो अचानक पौने दो बजे के आसपास बारिश का क्रम शुरू हो गया. तेज बारिश ने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया. सड़कों से पानी बहकर निकल गया. दूसरी तरफ भामाशाह कृषि उपज मंडी में महावीर जयंती के अवसर पर छुट्टी होने के चलते किसानों को राहत मिली, अन्यथा तुलाई के लिए पहुंची उनकी फसल को भी नुकसान होता. हाड़ौती किसान आंदोलन के संयोजक कुंदन चीता का कहना है कि सरकार को तत्काल इस पूरे घटनाक्रम पर एक्शन लेना चाहिए. बारिश से हुई खराबी का तत्काल सर्वे हो जाए. प्रशासन को इसके संबंध में निर्देश देने चाहिए. किसान ने पूरी मेहनत और पैसा खर्च कर फसल उगाई है, लेकिन अब अंतिम समय कटाई का दौर शुरू होने वाला है और उससे पहले यह विपदा आ गई है. इन्हें फसल बीमा का फायदा भी दिलाना चाहिए.

कोटा में बारिश से भीगी सड़कें (ETV Bharat Kota)

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भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव का कहना है कि बेमौसम बारिश ने किसानों पर कहर ढा दिया है. किसानों को भारी नुकसान हुआ है, गेहूं की फसल एक तरफ भीग जाने से ज्यादा नुकसान हो रहा है. कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि गेहूं की फसल खेत में खड़ी हो या फिर कटकर पड़ी हो, दोनों की क्वालिटी खराब होगी. लहसुन में भी खराबी होगी. सरसों की फसल कट चुकी है और खेत में नहीं है. दूसरी तरफ चना कुछ हिस्सों में किसानों ने किया है, उसमें भी नुकसान होगा.

दोपहिया वाहन चालकों के लिए समस्या: पौन घंटे तक चली इस बारिश ने शहर में दोपहिया वाहन चालकों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी. अचानक बारिश शुरू होने से दोपहिया वाहन चालकों को अचानक रुकना पड़ा. अंडरपास और फ्लाईओवर के नीचे बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन से जा रहे लोग रुकते हुए नजर आए. बारां रोड पर एसपी ऑफिस के सामने एक पेड़ सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते यातायात को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ा.

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सड़कों पर पानी का सैलाब: शहर में नालियां जाम होने के चलते केशवपुरा इलाके में भी पानी भर गया. बारां रोड पर नालियां जाम होने के चलते सड़कों पर पानी भर गया. यह सरस्वती कॉलोनी के बाहर बारां जोड़ पर जम गया. इससे यहां से गुजर रहे वाहन चालकों और दुकानदारों को भी परेशानी हुई. इसके साथ ही अंटाघर अंडरपास के नीचे भी पानी जमा हो गया. शहर के हर चौराहे के आसपास सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आ रहा था.

Heavy Rains in Bundi
बूंदी में बिछी ओलो की चादर (ETV Bharat Kota)

बूंदी में ओलावृष्टि व तेज बारिश: बूंदी में सोमवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली. तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश और करीब आधे घंटे तक ओलावृष्टि ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. सड़कों, छतों और खुले स्थानों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई.शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी ओलावृष्टि हुई. खेतों में खड़ी और कटी हुई फसलें इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गईं. किसान दयाराम गुर्जर ने बताया कि कटी गेहूं की फसल भीगने से दानों की गुणवत्ता खराब हो गई. टमाटर की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है. महावीर जयंती के कारण मंडी में अवकाश रहने से तत्काल आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में किसानों की आमदनी पर इसका असर नजर आएगा. मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी इसी तरह के मौसम की संभावना से किसानों की चिंता बढ़ गई है.

Last Updated : March 30, 2026 at 3:59 PM IST

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