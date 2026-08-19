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जमशेदपुर में डेंजर जोन से ऊपर बह रही खरकई और स्वर्णरेखा नदी, रिहायशी इलाकों में भरा पानी

जमशेदपुर में भारी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है. जिससे लोगों को परेशानी हो रही है.

Heavy rains in Jamshedpur
खतरे के निशान से ऊपर बह रही स्वर्णरेखा नदी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 8:46 PM IST

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जमशेदपुर: जिले और आसपास के इलाके में हो रही बारिश से खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है. मौजूदा हालात को देखते हुए जिला प्रशासन तटीय इलाके में सक्रिय हो गया है. लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है. क्षेत्र का दौरा कर रहे बीडीओ ने बताया कि ओडिशा और चांडिल डैम का गेट खोलने की वजह से जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, बचाव के लिए राहत जारी है.

खतरे के निशान से ऊपर बह रही खरकई और स्वर्णरेखा नदी

जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश की वजह से खरकई और स्वर्णरेखा नदी, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके कारण दोनों नदी के किनारे बसे तटीय इलाके प्रभावित हो रहे हैं. वर्तमान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. प्रशासन द्वारा निचले इलाकों, नदी के तटों और जलजमाव वाले क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे घरों से निकलकर चिन्हित किये गए सुनिश्चित स्थान पर चले जाएं.

भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में भरा पानी (Etv Bharat)

सभी नगर निकायों में जारी किया गया हाई अलर्ट

खरकई नदी का डेंजर लेवल 129.00 मीटर है. वर्तमान में नदी 134.37 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से पूरे 5.37 मीटर ऊपर है. स्वर्णरेखा नदी का डेंजर लेवल 121.50 मीटर है. 18 अगस्त की शाम तक जलस्तर 122.96 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 1.46 मीटर ऊपर है. हालात को देखते हुए सभी नगर निकायों को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है. अधिकारियों को तटबंधों और जलमग्न इलाकों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं.

कई रिहायशी इलाकों में भरा पानी

ओड़िशा के ब्यांगबिल डैम का गेट नंबर 4 खोला गया है, जिसके कारण खरकई नदी उफान पर है, जिसके कारण बागबेड़ा बड़ौदा घाट बस्ती से बाग़बेड़ा का संपर्क बाधित हुआ है, क्षेत्र में स्थित पुल पर पानी बहने से आवागामन पूरी तरह बाधित हुआ है. दूसरी तरफ चांडिल डैम का 12 गेट खोले जाने के कारण स्वर्णरेखा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से मानगो क्षेत्र का तटीय इलाके के अलावा भुइयांडीह का तटीय इलाका प्रभावित हुआ है.

स्थिति को देखने हुए NDRF टीम तैयार: बीडीओ

प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे बीडीओ सुमित प्रकाश ने बताया कि दोनों नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रभावित क्षेत्र के लोगों को चिन्हित सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है, उनके रहने की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि हालात पर नजर बनाए रखने के लिए लगातार दौरा किया रहा है और एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट है.

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