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हिमाचल में मानसून का कहर! पांच जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जुलाई में 66 लोगों की मौत 145 सड़कें बंद, 508 ट्रांसफार्मर ठप

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है. पांच जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट.

HIMACHAL FLASH FLOOD LANDSLIDE
हिमाचल में भारी बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 3:09 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार कहर बरपा रहा है. पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. कहीं सड़कें बह रही हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं तो कहीं लोग उफनते नालों के बीच जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं. पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश कहर बनकर बरस रही है. मौसम विभाग ने प्रदेश के पांच जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है. आलम यह है कि भारी बारिश के कारण प्रदेश के नदी-नाले उफान पर हैं. विभिन्न क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और जगह-जगह सड़क धंसने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. एहतियात के तौर पर प्रदेश के 6 जिलों में शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं.

भारी बारिश का रेड अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, आज हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन चारों जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिले में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेज अलर्ट जारी है. वहीं, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं. 25 जुलाई तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

हिमाचल के इन जिलों में शिक्षण संस्थान बंद

भारी बारिश की चेतावनी के बीच हिमाचल प्रदेश के छह जिलों में (मंगलवार, 21 जुलाई को) शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं. उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा, चंबा जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, मंडी जिला उपायुक्त अपूर्व देवगन और उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज मंगलवार 21 जुलाई को जिले के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. उपायुक्तों द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक, 20 और 21 जुलाई को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, महाविद्यालय, तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, एनआईएफटी, आंगनबाड़ी केंद्र और शिशु पालन केंद्र बंद रखे गए हैं. प्रशासन ने सभी संस्थानों के प्रमुखों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, भारी बारिशर के चलते ठियोग उपमंडल में भी SDM ने सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.

145 सड़कें बंद, 508 ट्रांसफार्मर ठप, 66 लोगों की मौत

हिमाचल में बारिश का कहर जारी है. बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड ओर फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही हैं. आज भी शिमला सहित कई जिलों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह सड़कें बंद हो गईं है. प्रदेश में आज 145 सड़कें यातायात के लिए ठप हो गई है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा बिजली भी कई क्षेत्रों में गुल हो गई है. बारिश के चलते 508 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं और 43 पेयजल परियोजना बंद हो गई हैं. वहीं, जुलाई महीने में दुर्घटनाओं ओर बारिश के चलते 66 लोगों की मौत हुई है.

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मार्ग प्रभावित होने की वजह से यातायात बाधित (ETV Bharat)

हिमाचल में मुसीबत बनकर बरस रही बारिश

हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, "प्रदेश में मानसून में बारिश का दौर जारी है. जगह-जगह लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घंटनाएं सामने आ रही हैं. किन्नौर में भी फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ है और अन्य जिलों में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं. भारी बारिश से कई ब्रिज को भी नुकसान हुआ है. बारिश से 145 सड़कें बंद हैं और 508 ट्रांफार्मर भी ठप हैं. प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में 43 पेयजल परियोजनाएं बंद पड़ी हैं. जहां सड़कें बंद हैं उन्हें बहाल करने का कार्य जोरों पर चल रहा है. मानसून सीजन में अलग-अलग दुर्घटनाओं में जुलाई महीने में 66 लोगों की जान गई है."

किन्नौर में फ्लैश फ्लड

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के शलखर के पास फ्लैश फ्लड आने से लोग दहशत में आ गए. सोमवार (20 जुलाई) शाम करीब 5:50 बजे के बारिश होने के कारण पहाड़ों में बादल फटा, जिससे शलखर के नजदीक अचानक फ्लैश फ्लड आने से सड़क मार्ग बाधित हो गया. सड़क मार्ग बाधित होने के कारण स्पीति की ओर जाने वाले वाहनों के पहिए थम गए. फिलहाल बीआरओ की टीम सड़क बहाली करने में जुटी है. जब तक सड़क बहाल नहीं हो जाता, तब तक प्रशासन ने इस मार्ग पर लोगों को सफर न करने की अपील की है.

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मार्ग प्रभावित होने की वजह से यातायात बाधित (ETV Bharat)

चंद्रभागा नदी और जाहलमा नाले का बढ़ा जलस्तर

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण चंद्रभागा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. जलस्तर इतनी से बढ़ रहा है कि जोबरंग पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा. इससे क्षेत्र में आवागमन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. वहीं, नदी के उफान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जालहमा नाले में भी आई बाढ़ के कारण नाले पर बना अस्थायी मार्ग बह गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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चंबा में बादल फटने से फंसे 20 मजदूर (ETV Bharat)

चंबा में बादल फटने से फंसे 20 मजदूर

हिमाचल के चंबा जिले के पांगी घाटी के उदीन नाले में बादल फटने से आवाजाही के मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से वीबीजीरामजी योजना के तहत काम पर लगे कामगार नाले के दूसरे छोर पर फंस गए. पांगी घाटी के उदीन नाले में बादल फटने से वीबीजीरामजी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण) योजना के तहत कार्य पर लगे 20 कामगारों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

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