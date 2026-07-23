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गुजरात में भारी बारिश का असर: राजधानी, तेजस व गरीब रथ सहित एक दर्जन से ज्यादा ट्रेन रद्द... कई डाइवर्ट

गुजरात में भारी बारिश से मुंबई-दिल्ली रेल मार्ग प्रभावित हुआ है. पुल नंबर 203 पर जलस्तर खतरे के निशान पार.

Mumbai Delhi trains cancelled
बारिश के चलते मुंबई-दिल्ली रेल मार्ग प्रभावित (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 10:10 PM IST

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कोटा: गुजरात में लगातार भारी बारिश के कारण दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है. पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल में पुल संख्या 203 पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि घोरवाद-उमरगाम रोड स्टेशनों के बीच जलभराव की स्थिति बन गई है.

सौरभ जैन ने बताया कि इसके चलते मुंबई की ओर से कोटा होते हुए दिल्ली और जयपुर जाने वाली लगभग एक दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई ट्रेनों को वैकल्पिक रूट से चलाया जा रहा है. प्रभावित ट्रेनों में राजधानी, अगस्त क्रांति, तेजस, गरीब रथ, एक्सप्रेस और दुरंतो जैसी प्रीमियम सेवाएं शामिल हैं. एक तरफ से कोच न पहुंचने के कारण दूसरी दिशा की ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं. असुविधा से बचने के लिए यात्री नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम के जरिए ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय को सुनिश्चित करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे.

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यह ट्रेन में शॉर्ट टर्मिनेट या बदले रूट से चल रही है:

  • ट्रेन नंबर 12483 तिरुवंतपुरम-अमृतसर सुपरफास्ट: 7 घंटे देरी से चल रही है.
  • ट्रेन नंबर 12979 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर सुपरफास्ट: बदले रूट से चल रही है.
  • ट्रेन नंबर 22633 तिरुवंतपुरम-निजामुद्दीन सुपरफास्ट: डायवर्टेड रूट पर.
  • ट्रेन नंबर 04712 बांद्रा टर्मिनस-बीकानेर स्पेशल: बांद्रा के बजाय वडोदरा से चलाई जा रही है.
  • ट्रेन नंबर 12264 हजरत निजामुद्दीन-पुणे दुरंतो: सूरत से पुणे के बीच डायवर्ट.

23 जुलाई को रद्द ट्रेनें:

  • 22975 बांद्रा टर्मिनस-रामनगर सुपरफास्ट
  • 12471 बांद्रा टर्मिनस-श्री माता वैष्णो देवी स्वराज एक्सप्रेस
  • 12925 बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस
  • 12951 मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली तेजस राजधानी
  • 12953 मुंबई सेंट्रल-निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी
  • 12909 बांद्रा टर्मिनस-निजामुद्दीन गरीब रथ
  • 12903 बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर गोल्डन टेंपल मेल
  • 12955 मुंबई सेंट्रल-जयपुर सुपरफास्ट
  • 19037 बांद्रा-बरौनी अवध एक्सप्रेस

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24 जुलाई को रद्द ट्रेनें:

  • 19019 बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार-देहरादून एक्सप्रेस
  • 12956 जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट
  • 12954 निजामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति राजधानी
  • 12910 निजामुद्दीन-बांद्रा गरीब रथ
  • 12952 नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी
  • 22976 रामनगर-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट

25 जुलाई को रद्द ट्रेनें:

  • 12472 श्री माता वैष्णो देवी-बांद्रा स्वराज एक्सप्रेस
  • 12904 अमृतसर-बांद्रा गोल्डन टेंपल
  • 12926 अमृतसर-बांद्रा पश्चिम एक्सप्रेस

26 जुलाई को रद्द:

  • 19038 बरौनी-बांद्रा अवध एक्सप्रेस

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