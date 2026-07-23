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गुजरात में भारी बारिश का असर: राजधानी, तेजस व गरीब रथ सहित एक दर्जन से ज्यादा ट्रेन रद्द... कई डाइवर्ट

कोटा: गुजरात में लगातार भारी बारिश के कारण दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है. पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल में पुल संख्या 203 पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि घोरवाद-उमरगाम रोड स्टेशनों के बीच जलभराव की स्थिति बन गई है.

सौरभ जैन ने बताया कि इसके चलते मुंबई की ओर से कोटा होते हुए दिल्ली और जयपुर जाने वाली लगभग एक दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई ट्रेनों को वैकल्पिक रूट से चलाया जा रहा है. प्रभावित ट्रेनों में राजधानी, अगस्त क्रांति, तेजस, गरीब रथ, एक्सप्रेस और दुरंतो जैसी प्रीमियम सेवाएं शामिल हैं. एक तरफ से कोच न पहुंचने के कारण दूसरी दिशा की ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं. असुविधा से बचने के लिए यात्री नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम के जरिए ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय को सुनिश्चित करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे.

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यह ट्रेन में शॉर्ट टर्मिनेट या बदले रूट से चल रही है: