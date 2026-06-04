दिल्ली में अचानक बदला मौसम, आंधी के साथ जोरदार बारिश ने दी भीषण गर्मी से राहत
मौसम विभाग ने दो दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है.
Published : June 4, 2026 at 3:24 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुरूवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और आंधी के साथ तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया.
बीते कई दिनों से तेज धूप होने की वजह से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, वहीं आज दोपहर में अचानक से मौसम का मिजाज बदला और आसमान में काले बादल आने लगे. धूल भरी तेज आंधी चलने के बाद अब जोरदार बारिश देखने को मिल रही है. जहां इस बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है.
VIDEO | Rain lashes Delhi-NCR, bringing respite from the scorching heat. Visuals from Malviya Nagar.— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026
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दिल्ली में बीते पांच दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी जिसके वजह से लोगों को घरों में रहना मुश्किल हो रहा था तो वहीं दोपहर में भी लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था. दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि दिल्ली में गुरुवार से लेकर शनिवार तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी
मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार को दोपहर में ही मौसम का मिजाज बदला. आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और अब ठंडी तेज हवाएं चल रही है. इसके साथ ही कई इलाकों में जोरदार बारिश भी हो रही है.
बता दें दिल्ली और एनसीआर में हाल ही में आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम ने करवट ली है, जिससे झमाझम बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं. इस अचानक हुई बारिश से तपती गर्मी और हीटवेव से बड़ी राहत मिली है. बारिश और ठंडी हवाओं के कारण दिन के तापमान में भारी कमी दर्ज की गई है.
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