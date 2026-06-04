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दिल्ली में अचानक बदला मौसम, आंधी के साथ जोरदार बारिश ने दी भीषण गर्मी से राहत

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुरूवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और आंधी के साथ तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया.

बीते कई दिनों से तेज धूप होने की वजह से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, वहीं आज दोपहर में अचानक से मौसम का मिजाज बदला और आसमान में काले बादल आने लगे. धूल भरी तेज आंधी चलने के बाद अब जोरदार बारिश देखने को मिल रही है. जहां इस बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है.

दिल्ली में बीते पांच दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी जिसके वजह से लोगों को घरों में रहना मुश्किल हो रहा था तो वहीं दोपहर में भी लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था. दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि दिल्ली में गुरुवार से लेकर शनिवार तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी