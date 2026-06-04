ETV Bharat / state

दिल्ली में अचानक बदला मौसम, आंधी के साथ जोरदार बारिश ने दी भीषण गर्मी से राहत

मौसम विभाग ने दो दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है.

ETV BHARAT
दिल्ली में तेज बारिश (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 4, 2026 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुरूवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और आंधी के साथ तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया.

बीते कई दिनों से तेज धूप होने की वजह से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, वहीं आज दोपहर में अचानक से मौसम का मिजाज बदला और आसमान में काले बादल आने लगे. धूल भरी तेज आंधी चलने के बाद अब जोरदार बारिश देखने को मिल रही है. जहां इस बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है.

दिल्ली में बीते पांच दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी जिसके वजह से लोगों को घरों में रहना मुश्किल हो रहा था तो वहीं दोपहर में भी लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था. दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि दिल्ली में गुरुवार से लेकर शनिवार तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी

आंधी के साथ जोरदार बारिश
आंधी के साथ जोरदार बारिश (ETV BHARAT)

मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार को दोपहर में ही मौसम का मिजाज बदला. आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और अब ठंडी तेज हवाएं चल रही है. इसके साथ ही कई इलाकों में जोरदार बारिश भी हो रही है.

ETV BHARAT
आंधी बारिश से बदला राजधानी का मौसम (ETV BHARAT)

बता दें दिल्ली और एनसीआर में हाल ही में आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम ने करवट ली है, जिससे झमाझम बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं. इस अचानक हुई बारिश से तपती गर्मी और हीटवेव से बड़ी राहत मिली है. बारिश और ठंडी हवाओं के कारण दिन के तापमान में भारी कमी दर्ज की गई है.

ये भी पढे़ं- दिल्ली-NCR में बारिश को लेकर दो दिन का अलर्ट जारी, जाने कैसा रहेगा मौसम

ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट और हवा हुई साफ, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

TAGGED:

HEAVY RAIN IN DELHI
DELHI RAIN
RAIN IN DELHI NCR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.