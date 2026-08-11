नीती घाटी में भारी बारिश से पौड़ी में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा, लाउडस्पीकर से अलर्ट कर रही पुलिस
चमोली जिले की नीती घाटी में अतिवृष्टि से तमक नाले में सोमवार को सैलाब आया था, बाढ़ में पुल और गाड़ियां बह गई थीं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 11, 2026 at 3:53 PM IST
पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ों की नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है. चमोली जनपद की नीती घाटी में तमक नाला उफान पर आने और पुल क्षतिग्रस्त होने की घटना के बाद पौड़ी जिला प्रशासन एवं पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं. अलकनंदा और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर तथा तेज बहाव को देखते हुए नदी किनारे बसे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है.
बाढ़ को लेकर पौड़ी में अलर्ट: खासकर श्रीनगर गढ़वाल और लक्ष्मणझूला क्षेत्र में गंगा घाटों पर पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है. पुलिस टीमें लगातार घाटों और नदी किनारे के संवेदनशील स्थानों पर गश्त कर रही हैं. इस दौरान लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट के माध्यम से स्थानीय लोगों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को नदी के बढ़ते जलस्तर एवं तेज बहाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है. पुलिस की ओर से लोगों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी जा रही है कि नदी के किनारे अनावश्यक रूप से न जाएं और किसी भी परिस्थिति में नदी के पानी में उतरने का प्रयास न करें. विशेष रूप से उन स्थानों से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है, जहां पानी का बहाव तेज है या जलस्तर अचानक बढ़ सकता है.
घाटों पर पुलिस की पैनी नजर: बारिश के दौरान पहाड़ी नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने की आशंका बनी रहती है. ऐसे में पुलिस द्वारा घाटों पर लगातार निगरानी की जा रही है. गश्त के दौरान पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दे रहे हैं. नदी में स्नान करने या तेज बहाव के बीच सेल्फी लेने जैसे जोखिम भरे कार्यों से भी बचने की अपील की जा रही है. पुलिस का कहना है कि बारिश के दौरान नदी का बहाव सामान्य दिखाई देने के बावजूद अचानक तेज हो सकता है. ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.
श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील: श्रीनगर और लक्ष्मणझूला क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग गंगा घाटों पर पहुंचते हैं. बारिश के बीच नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस द्वारा लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि मौसम खराब होने की स्थिति में नदी एवं घाटों के आसपास जाने से बचें. बच्चों को नदी किनारे अकेला न जाने दें और पुलिस-प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें. लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में हो रही वर्षा के कारण अलकनंदा और गंगा नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है. ऐसे में नदी किनारे रहने वाले लोगों और घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.
पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है और किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित टीमों को सतर्क रखा गया है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सावधानी ही सुरक्षा है. नदी के तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर को हल्के में न लें, नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचें.
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