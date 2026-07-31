सुकमा में बारिश से जनजीवन प्रभावित, अलर्ट मोड पर प्रशासन
सुकमा कलेक्टर के निर्देश पर बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 7:09 PM IST
सुकमा: लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है. नदी-नालों में भी जलस्तर बढ़ गया है. ऐसे में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. संभावित बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जिले भर में विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.
संवेदनशील इलाकों का दौरा कर जरूरी निर्देश
कोंटा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौतम गहिर ने बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों, सरपंचों और पंचायत सचिवों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए.
सीईओ गौतम गहिर ने हर साल बाढ़ की स्थिति बनने वाले गांवों को चिन्हित कर वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी के निर्देश दिए हैं. उन्होंने नाव, लाइफ जैकेट, राहत सामग्री, खाद्यान्न, पेयजल, दवाइयों और अन्य जरूरी संसाधन की तैयारी करने के लिए भी कहा है.
राहत और बचाव कार्य के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश
सभी विभागों को राहत एवं बचाव कार्य के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश जारी किए गए हैं. राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, पुलिस, नगरसेना और अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के लिए कहा गया है. राहत शिविरों के लिए स्थान चिन्हित कर जरूरी इंतजाम किए गए हैं. जिला कंट्रोल रूम को 24×7 सक्रिय रखा गया है.
लोगों से अपील
जिला प्रशासन ने एडवाइजरी में नागरिकों से अपील की है कि वे उफनते नदी-नालों, पुल-पुलियों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों को पार करने का प्रयास न करें. मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें.
इन नंबर पर कर सकते हैं संपर्क
आपदा की स्थिति में मदद के लिए जिला नियंत्रण कक्ष को चौबीसों घंटे सक्रिय रखा गया है. जिला नियंत्रण कक्ष – 07864-284012 या जिला स्तरीय नोडल अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर शबाब खान) – 9340676224 पर संपर्क कर सकते हैं. सभी अनुविभागों और तहसील स्तर पर भी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है.
कलेक्टर अमित कुमार ने कहा है कि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. समय रहते की गई तैयारी ही बड़ी आपदा के प्रभाव को कम कर सकती है. किसी भी आपात स्थिति में ग्रामीणों को समय पर राहत और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.