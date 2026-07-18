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बलरामपुर में मूसलाधार बारिश, निर्माणाधीन पुल हुआ क्षतिग्रस्त, गांव में पहुंची प्रशासन की टीम

कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने अधिकारियों को हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं.

under construction bridge damaged
कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 8:07 PM IST

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बलरामपुर: राजपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम मांकड़ और उफिया के बीच स्थित निर्माणाधीन पुल लगातार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है.

मूसलाधार बारिश, निर्माणाधीन पुल हुआ क्षतिग्रस्त

राजपुर तहसीलदार कावेरी मुखर्जी, डॉ. फिरोज, संबंधित पटवारी सहित प्रशासनिक अमला ग्राम माकड़ पहुंचा, अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर हालात की जानकारी ली और आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच की. जिला प्रशासन के अनुसार गांव में पेयजल, राशन एवं आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है और माकड़ गांव से लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है.

under construction bridge damaged
कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी (ETV Bharat)


प्रशासन ने ग्रामीणों से की अपील

स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से ग्राम के निकट अलखडीह एवं जिगड़ी उपस्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हैं, जहां आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकती हैं. साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त पुल के समीप जाने से बचें तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें.


आपात स्थिति से निपटने प्रशासन सतर्क

कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर जिले में वर्षा की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं.

बारिश में रखें इन बातों का ध्यान

बरसात के मौसम में पानी जनित बीमारियों (जैसे डायरिया, पीलिया) और मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए हमेशा उबला हुआ पानी पीना चाहिए. मानसून के दौरान बाहर का खाना और पहले से कटे हुए फल खाने से बचें. अपने घर के आस-पास पानी जमा न होने दें.

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ग्राम माकड़
COLLECTOR CHANDAN SANJAY TRIPATHI
HEAVY RAINS IN BALRAMPUR

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