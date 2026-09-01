देहरादून में बारिश का तांडव, घरों में घुसा पानी, जन-जीवन अस्तव्यस्त
उत्तराखंड में विदाई के समय भी मानसून का कहर कम नहीं हो रहा है. सोमवार रात को बारिश ने देहरादून में जमकर कहर बरपाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 1, 2026 at 1:32 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में एक बार फिर से बारिश ने तांडव मचा रखा है. मूसलाधार बारिश के बाद देहरादून जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. बरसाती नालों और नदी-नालों का बहाव अचानक तेज हो गया. विकासनगर के हरबर्टपुर में बारिश का पानी कई घरों में घुस गया. हालात बिगड़ने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया और ट्रैक्टर की मदद से पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.
वहीं प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बरसाती बहाव एक क्रेटा कार को अपने साथ बहा ले गया, हादसे में कार सवार एक युवती को घायल अवस्था में बचा लिया गया, जबकि एक युवक और एक युवती के शव बरामद किए गए.
आमजन की सुरक्षा है दून पुलिस की प्राथमिकता,#एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) September 1, 2026
लगातार हो रही भारी बरसात के दृष्टिगत नदी - नालों के किनारे रहने वाले लोगो को पुलिस द्वारा किया जा रहा सचेत,
लाउड हेलर के माध्यम से लोगो को नदी/नालों के किनारे न जाने की दी जा रही चेतावनी pic.twitter.com/MTf2NhBs79
ट्रैक्टर बना सहारा: विकासनगर के हरबर्टपुर क्षेत्र में देर रात हुई तेज बारिश के बाद हालात अचानक बिगड़ गए. कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया. पानी बढ़ने के कारण लोगों के सामने घरों से बाहर निकलने की चुनौती खड़ी हो गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.
पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लिया गया. पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया. बारिश के कारण कुछ इलाकों में सड़कें भी जलमग्न हो गईं और सामान्य आवाजाही प्रभावित हुई.
अचानक बढ़े जलस्तर के कारण लोगों में भी दहशत का माहौल: देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बारिश की भयावह तस्वीर सामने आई. पौंधा रोड स्थित कंडोली पुल के पास देर रात एक क्रेटा कार तेज बरसाती बहाव की चपेट में आ गई. सूचना मिलते ही SDRF की डाकपत्थर टीम अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई.
वजुला में मकान गिरने की सूचना पर SDRF का सर्चिंग अभियान जारी। सूचना मिलते ही पोस्ट सरियापानी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मलबे में दबे संभावित लोगों की तलाश हेतु गहन सर्चिंग शुरू की। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच SDRF जवान लगातार रेस्क्यू प्रयासों में जुटे हैं।#SDRF pic.twitter.com/o9cOkgUULm— SDRF Uttarakhand Police (@uksdrf) September 1, 2026
मौके पर पहुंचते ही SDRF जवानों ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच सर्चिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. बताया गया कि क्रेटा वाहन संख्या RJ 13 CE 5641 में एक युवक और दो युवतियां सवार थीं. रात के अंधेरे, तेज बारिश और उफनते बरसाती बहाव के बीच SDRF जवानों ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया.
दो किलोमीटर दूर मिली घायल युवती: रेस्क्यू टीम को सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर सहज पुत्री गुलशन बवेजा घायल अवस्था में मिलीं. SDRF जवानों ने उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया और प्राथमिक सुरक्षा के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया.
एक युवक और युवती के शव बरामद: सर्चिंग अभियान के दौरान SDRF को कार सवार अक्षय पुत्र मुकेश उम्र 20 वर्ष निवासी जयपुर राजस्थान का शव बरामद किया. इसके साथ ही एक अन्य युवती का शव भी बरामद कर लिया गया. दोनों शवों को के लिए पुलिस के सुपुर्द किया गया.
देहरादून और आसपास के इलाकों में बारिश ने रातभर जिस तरह कहर बरपाया उससे लोगों ने एक बार फिर से डर पैदा हो गया. हरबर्टपुर में जहां लोग घरों के अंदर पानी भर जाने के बाद बाहर निकलने के लिए जूझते नजर आए.
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