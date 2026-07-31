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उत्तराखंड में आसमानी आफत, प्रदेश में 104 सड़कें बंद, अलर्ट मोड पर प्रशासन

देहरादून: आईएमडी ने देहरादून समेत आठ जिलों में कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड (बाढ़ का खतरा) का पूर्वानुमान जताया. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ा है और प्रदेश में 104 सड़कें बंद हैं. अगले सात दिन तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.

उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के आठ जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं. चेतावनी में कहा गया है कि 31 जुलाई के दौरान इन जिलों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.

एसईओसी ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी और विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट पर रहें. किसी भी दुर्घटना या आपदा की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाए. पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, बीआरओ और अन्य एजेंसियों को सड़कें बाधित होने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही पुलिस, राजस्व, ग्राम विकास और पंचायत स्तर के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहने तथा मोबाइल फोन चालू रखने को कहा गया है.राज्य सरकार ने जिलों को यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं लोग फंसते हैं तो उनके लिए भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था की जाए.

स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, भूस्खलन संभावित मार्गों पर पहले से मशीनें तैनात रखने और आवश्यकता पड़ने पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही सीमित करने के लिए भी कहा गया है. जिला सूचना अधिकारियों को चेतावनी का व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील करने के निर्देश दिए गए हैं. उधर, राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की गुरुवार शाम 6:30 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में इस समय 104 सड़कें बंद हैं. इनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग, दो बीआरओ सड़कें, एक एमडीआर, 17 पीडब्ल्यूडी सड़कें और 84 पीएमजीएसवाई एवं ग्रामीण सड़कें शामिल हैं. सबसे अधिक 23 सड़कें चमोली, 19 पिथौरागढ़, 17 रुद्रप्रयाग, 12 टिहरी, 7-7 पौड़ी और बागेश्वर तथा 6 सड़कें देहरादून में बंद हैं.