उत्तराखंड में आसमानी आफत, प्रदेश में 104 सड़कें बंद, अलर्ट मोड पर प्रशासन
उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है. जिससे कई संपर्क मार्ग बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 31, 2026 at 8:00 AM IST
देहरादून: आईएमडी ने देहरादून समेत आठ जिलों में कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड (बाढ़ का खतरा) का पूर्वानुमान जताया. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ा है और प्रदेश में 104 सड़कें बंद हैं. अगले सात दिन तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के आठ जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं. चेतावनी में कहा गया है कि 31 जुलाई के दौरान इन जिलों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.
एसईओसी ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी और विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट पर रहें. किसी भी दुर्घटना या आपदा की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाए. पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, बीआरओ और अन्य एजेंसियों को सड़कें बाधित होने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही पुलिस, राजस्व, ग्राम विकास और पंचायत स्तर के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहने तथा मोबाइल फोन चालू रखने को कहा गया है.राज्य सरकार ने जिलों को यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं लोग फंसते हैं तो उनके लिए भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था की जाए.
स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, भूस्खलन संभावित मार्गों पर पहले से मशीनें तैनात रखने और आवश्यकता पड़ने पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही सीमित करने के लिए भी कहा गया है. जिला सूचना अधिकारियों को चेतावनी का व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील करने के निर्देश दिए गए हैं. उधर, राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की गुरुवार शाम 6:30 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में इस समय 104 सड़कें बंद हैं. इनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग, दो बीआरओ सड़कें, एक एमडीआर, 17 पीडब्ल्यूडी सड़कें और 84 पीएमजीएसवाई एवं ग्रामीण सड़कें शामिल हैं. सबसे अधिक 23 सड़कें चमोली, 19 पिथौरागढ़, 17 रुद्रप्रयाग, 12 टिहरी, 7-7 पौड़ी और बागेश्वर तथा 6 सड़कें देहरादून में बंद हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड के पास केदारनाथ पैदल मार्ग पर मलबा और पत्थर गिरने से मार्ग बाधित हुआ, जिसके चलते यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया. वहीं उत्तरकाशी में जानकीचट्टी के पास यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नदी का जलस्तर बढ़ने और बारिश के कारण फिसलन बढ़ने से यात्रियों की आवाजाही एहतियातन रोक दी गई. बाद में बड़कोट-नौगांव राष्ट्रीय राजमार्ग से मलबा हटाकर यातायात बहाल किया गया. नदियों के जलस्तर पर भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है. रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां चेतावनी स्तर से कुछ ही नीचे बह रही हैं.
हरिद्वार में गंगा, उत्तरकाशी में भागीरथी, बागेश्वर में सरयू और गोमती, पिथौरागढ़ में काली, गोरी और सरयू नदियों के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. हालांकि फिलहाल सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बरतने को कहा है.चारधाम यात्रा भी जारी है. गुरुवार शाम तक बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में इस सीजन में 45.63 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. केवल गुरुवार को 6,781 श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए. प्रशासन ने यात्रियों से मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए यात्रा शुरू करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है.
मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 31 जुलाई से 5 अगस्त तक उत्तराखंड के अधिकांश और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है. लगातार सक्रिय मानसून को देखते हुए अगले कुछ दिन संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि मौसम और आपदा की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए तथा किसी भी घटना की सूचना तत्काल राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष को भेजी जाए, ताकि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की देरी न हो.
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