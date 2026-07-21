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उत्तराखंड में बारिश बनी आफत, कई संपर्क मार्गों पर गिरा मलबा, उफान पर बह रहे नदी नाले

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग मलबा और बोल्डर गिरने से लगातार बाधित हो रहे हैं. जिसके लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं. देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही लोगों को सचेत रहने की अपील की गई है.

उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के देहरादून व बागेश्वर जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है. देहरादून एवं बागेश्वर जनपदों में आकाशीय बिजल चमकने के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है. जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के शेष जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजल चमकने व तेज बारिश का संभावना जताई गई है. टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोल एवं पिथौरागढ़ जनपदों में भी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

सीमांत जिले पिथौरागढ़ में बरसात आफत बनकर आ रही है. पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए अब खतरा बन गई है. बारिश को देखते हुए आज जिले में स्कूलों में डीएम ने अवकाश घोषित किया है. जिला मुख्यालय समेत अधिकांश क्षेत्रों में रात से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. मलबा और बोल्डर आने से जिले की लगभग दो दर्जन व सड़कें बंद हैं. पर्यटन नगरी मुनस्यारी को जोड़ने वाला थल-मुनस्यारी मार्ग लगातार बाधित हो रहा है.