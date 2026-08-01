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झमाझम बारिश का असर: हसदेव बांगो बांध का जलस्तर बढ़कर 83 प्रतिशत पहुंचा, पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा

0 ​वर्ष 2025 (31 जुलाई): जलस्तर 355.10 मीटर और उपयोगी जल भंडारण 2147.29 MCuM था.

​इस वर्ष मानसून की सक्रियता देर से जरूर हुई, लेकिन वर्तमान में जलभराव की स्थिति पिछले तीन वर्षों की तुलना में सबसे बेहतर है.

कोरबा: 31 जुलाई की स्थिति में बांध का जलस्तर और जल भंडारण पिछले तीन वर्षों के मुकाबले सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है. बांगो जलाशय का जलस्तर फिलहाल 356.80 मीटर दर्ज किया गया है. वहीं, इसकी उपयोगी जल भंडारण क्षमता 2412.17 मिलियन घन मीटर (MCuM) तक पहुंच चुका है. जो बांध की कुल उपयोगी क्षमता का 83.34 प्रतिशत है.

0​वर्ष 2024 (31 जुलाई): जलस्तर 349.70 मीटर और भंडारण मात्र 1413.58 MCuM दर्ज किया गया था.

0 ​वर्ष 2023 (31 जुलाई): जलस्तर 354.30 मीटर और भंडारण 2028.71 MCuM था.

बहुउद्देशीय परियोजना है बांगो

बांगो बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है. जल संसाधन विभाग के अनुसार इस वर्ष पर्याप्त और समय पर हुई बारिश के कारण बांगो बांध में पानी की उपलब्धता बेहद शानदार बनी हुई है. इससे आने वाले दिनों में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए प्रचुर मात्रा में पानी मिल सकेगा. साथ ही, स्थानीय स्तर पर पेयजल आपूर्ति सुचारू रहेगी. कृषि और पवार सेक्टर को भी बड़ा लाभ पहुंचेगा.

तीन वर्षों के मुकाबले बांगो बांध में इस साल ज्यादा पानी (KORBA PRO)

90% से अधिक होने पर गेट खुलने की संभावना

इस वर्ष बांगो बांध के गेट खुलने की भी संभावना बन रही है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार बांध का जलस्तर जब 90 फ़ीसदी से ऊपर जाता है, तभी गेट खोला जा सकता है. 90 फ़ीसदी के बाद भी यदि पानी का आना जारी रहा, तब बांध के गेट खोलकर पानी को नदी में बहाया जाता है. ऐसी स्थिति में निचले इलाकों में मौजूद गांव और बस्तियों में बाढ़ से बचने के इंतजाम भी किए जाते हैं. अलर्ट जारी किया जाता है. स्थानीय लोगों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा जाता है.