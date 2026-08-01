ETV Bharat / state

झमाझम बारिश का असर: हसदेव बांगो बांध का जलस्तर बढ़कर 83 प्रतिशत पहुंचा, पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हसदेव नदी पर बने बांगो बांध में इस मानसून सत्र में हुई लगातार अच्छी बारिश से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है.

Hasdeo Bango Dam
हसदेव बांगो बांध (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 8:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: 31 जुलाई की स्थिति में बांध का जलस्तर और जल भंडारण पिछले तीन वर्षों के मुकाबले सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है. बांगो जलाशय का जलस्तर फिलहाल 356.80 मीटर दर्ज किया गया है. वहीं, इसकी उपयोगी जल भंडारण क्षमता 2412.17 मिलियन घन मीटर (MCuM) तक पहुंच चुका है. जो बांध की कुल उपयोगी क्षमता का 83.34 प्रतिशत है.

​पिछले तीन वर्षों में सबसे बेहतर स्थिति

​इस वर्ष मानसून की सक्रियता देर से जरूर हुई, लेकिन वर्तमान में जलभराव की स्थिति पिछले तीन वर्षों की तुलना में सबसे बेहतर है.

0 ​वर्ष 2025 (31 जुलाई): जलस्तर 355.10 मीटर और उपयोगी जल भंडारण 2147.29 MCuM था.

0​वर्ष 2024 (31 जुलाई): जलस्तर 349.70 मीटर और भंडारण मात्र 1413.58 MCuM दर्ज किया गया था.

0 ​वर्ष 2023 (31 जुलाई): जलस्तर 354.30 मीटर और भंडारण 2028.71 MCuM था.

बहुउद्देशीय परियोजना है बांगो

बांगो बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है. जल संसाधन विभाग के अनुसार इस वर्ष पर्याप्त और समय पर हुई बारिश के कारण बांगो बांध में पानी की उपलब्धता बेहद शानदार बनी हुई है. इससे आने वाले दिनों में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए प्रचुर मात्रा में पानी मिल सकेगा. साथ ही, स्थानीय स्तर पर पेयजल आपूर्ति सुचारू रहेगी. कृषि और पवार सेक्टर को भी बड़ा लाभ पहुंचेगा.

Hasdeo Bango Dam
तीन वर्षों के मुकाबले बांगो बांध में इस साल ज्यादा पानी (KORBA PRO)

90% से अधिक होने पर गेट खुलने की संभावना

इस वर्ष बांगो बांध के गेट खुलने की भी संभावना बन रही है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार बांध का जलस्तर जब 90 फ़ीसदी से ऊपर जाता है, तभी गेट खोला जा सकता है. 90 फ़ीसदी के बाद भी यदि पानी का आना जारी रहा, तब बांध के गेट खोलकर पानी को नदी में बहाया जाता है. ऐसी स्थिति में निचले इलाकों में मौजूद गांव और बस्तियों में बाढ़ से बचने के इंतजाम भी किए जाते हैं. अलर्ट जारी किया जाता है. स्थानीय लोगों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा जाता है.

Hasdeo Bango Dam
कोरबा में लगातार बारिश से बांगो बांध में भरा पानी (ETV Bharat Chhattisgarh)
कुलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा- सरकार पीड़ित परिवार के साथ
आफत की बारिश : पुलिस कैंप में जवानों ने छत का लिया सहारा, ग्रामीणों की फसल और दैनिक सामान चौपट
बस्तर के विकास को नई रफ्तार, सीएम साय ने बिजली, सड़क और टेलीकॉम के लिए केंद्र से विशेष सहयोग का किया आग्रह

TAGGED:

हसदेव बांगो बांध
BANGO DAM WATER LEVEL
बांगो बांध का जलस्तर
KORBA DAM
HASDEO BANGO DAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.