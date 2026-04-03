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यूपी में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश, वाराणसी में झमाझम, अलीगढ़ में गिरे ओले

खेतों में कटी फसल को पॉलिथीन शीट से ढकें अगर फसल 15-20 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हो जाए तो किसानों को आसमान साफ होने पर यूरिया की टॉपड्रेसिंग करने की सलाह दी जाती है. यदि अधिकांश फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत तैयार करें और जायद मूंग और सूरजमुखी की बुआई करें.

ओलावृष्टि के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें मौसम विभाग ने अन्नदाता के लिए भी एडवाइजरी जारी की है. यदि किसान ओलावृष्टि के दौरान खेतों में हैं, तो उन्हें मजबूत आश्रय लेना चाहिए या अपने सिर पर कोई मजबूत वस्तु/टोकरी रखनी चाहिए और खेत की सबसे ऊंची वस्तु से बचना चाहिए.

18 जिलों में बारिश का अलर्ट राज्य के 18 जिलों, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ,गाजियाबाद, हापुड़,अमरोहा, गौतम बुध नगर, बुलंदशहर,अलीगढ़, मथुरा,हाथरस, आगरा, झांसी, ललितपुर, महोबा में शुक्रवार को हो सकती गरज चमक के साथ बारिश.

प्रयागराज: संगमनगरी सहित आसपास के दो जिलों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं. सचेत ऐप के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक अगले कुछ घंटों में कौशांबी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों के कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और बारिश के साथ आंधी-तूफान चलने की भी आशंका है. इन तीन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं. वहीं वाराणसी में भी शुक्रवार शाम को अचानक से मौसम ने करवट ली. तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. वहीं अलीगढ़ में अचानक बदला मौसम और तेज बारिश के साथ ओले गिरे. अलीगढ़ में शुक्रवार शाम तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई. दिनभर उमस और गर्मी से परेशान लोगों को शाम होते ही राहत मिली, लेकिन अचानक बदले मौसम ने जनजीवन को कुछ देर के लिए प्रभावित भी किया. ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है. मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की थी, जो सही साबित हुई.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बादलों की मौजूदगी देखी गई. साथ ही एक दो जगह बूंदाबांदी भी हुई. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण यूपी में शुक्रवार से एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू होगा और आने वाले सात दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होती रहेगी. इस दौरान कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज रफ्तार से तूफान चलने की भी संभावना है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है. बेमौसम बारिश की मार से किसान परेशान हैं.

कीट प्रबंधन के लिए सुझाव

किसानों को सलाह दी गई है कि वे कीटों/रोगों की देखभाल करते रहें. यदि आवश्यक हो तो आसमान साफ होने पर कीट नाशी/रोगनाशी का छिड़काव करें. किसानों को सलाह दी जाती है कि पकी हुई फसल काट लें और बंडल बांध लें. खड़ी फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक छिड़काव तभी करना चाहिए जब हवा शांत हो. शाम के समय हल्की सिंचाई करनी चाहिए.

आंधी-तूफान-ओलावृष्टि की चेतावनी (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ का तापमान 38 डिग्री

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार लखनऊ वासियों को शुक्रवार को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं इससे पहले राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह से ही मौसम साफ रहा. दिन के समय तेज धूप निकली कुछ जगहों पर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से हवा भी चली. अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है.



बांदा सबसे गर्म

गुरुवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बरेली में 16 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.

3-7 अप्रैल तक होगी बारिश

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि शुक्रवार से यूपी में फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होगा जो कि आगामी 7 अप्रैल तक जारी रहेगा. इस दौरान प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की भी आशंका है. वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है. वहीं कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी भी दर्ज की जाएगी.

बदला मौसम का मिजाज

आगरा: यूपी के आगरा में शुक्रवार की सुबह एक बार फिर मौसम ने करवट ली. आसमान में काले बादल छा गए. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जिले में आंधी और बारिश की संभावना है. इसके साथ ही शनिवार को भी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान अलर्ट है कि इससे तापमान में उतार-चढ़ाव रहेगा. बीते 15 दिन की बात करें तो हर दूसरे दिन मौसम बदल रहा है. कभी तेज धूप तो कभी आसमान में बादल छा जाते हैं. बारिश और बूंदाबांदी भी होती है.

3 से 5 अप्रैल तक बारिश की संभावना

मेरठ: जिलें में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं. मौसम विज्ञान विभाग ने 3 से 5 अप्रैल तक मेरठ में गरज चमक व तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम वर्षा की भी संभावना जताई है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. पीके शाही के अनुसार शुक्रवार को गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. जिसके चलते जिले का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रह सकता है. 3 अप्रैल को मेरठ का AQI 157 है.

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