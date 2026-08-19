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भारी बारिश से फीका नदी उफान पर, कई गांवों का जसपुर शहर से कटा संपर्क कटा, ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किलें

जसपुर में भारी बारिश से फीका नदी उफान पर है. नदी का जलस्तर बढ़ने से हजीरो समेत कई इलाकों का शहर से संपर्क कट गया.

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भारी बारिश से फीका नदी उफान पर (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 19, 2026 at 9:48 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 10:58 AM IST

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रुद्रपुर: मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी एक बार फिर सही साबित हुई. बीती शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में फीका नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद नदी पूरे उफान पर है. नदी किनारे बसे ग्रामीण इलाकों में पानी बढ़ने की आशंका को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. फीका नदी के किनारे बसा हजीरो गांव बारिश के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शामिल है.

नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी पार का क्षेत्र जसपुर शहर और आसपास के इलाकों से कट जाता है. ग्रामीणों के लिए यह समस्या हर बरसात में गंभीर चुनौती बनकर सामने आती है. हजीरो गांव से जसपुर शहर की दूरी महज सात से आठ किलोमीटर है, लेकिन नदी के उफान पर आने के बाद यही दूरी ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है.

कई गांवों का जसपुर शहर से कटा संपर्क कटा (Video-ETV Bharat)

ग्रामीणों का कहना है कि संपर्क कटने की स्थिति में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सबसे बड़ी चिंता आपात स्थिति को लेकर रहती है. यदि किसी ग्रामीण की अचानक तबीयत खराब हो जाए या किसी गर्भवती महिला को तत्काल अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े तो समय पर शहर पहुंचना मुश्किल हो सकता है.

भारी बारिश के कारण फीका नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. इससे ग्रामीणों के साथ मवेशियों के चारे की समस्या भी बढ़ जाती है. कई स्थानों पर पानी भरने के कारण पशुओं के लिए चारा जुटाना मुश्किल हो जाता है. नदी का जलस्तर बढ़ने पर कटाव की स्थिति भी पैदा होती है. प्रशासन को संवेदनशील स्थानों पर समय रहते प्रभावी कदम उठाने चाहिए.
-दलजीत सिंह, स्थानीय निवासी-

स्थानीय निवासी तरसेम सिंह ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ने से स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ जाती है. संपर्क मार्ग प्रभावित होने के कारण बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है. उन्होंने बताया कि फीका नदी के बढ़ते जलस्तर से कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचता है और गन्ने समेत अन्य फसलों के बर्बाद होने का खतरा रहता है. ग्रामीणों ने नदी किनारे स्थायी रूप से पत्थरों की पीचिंग कराने की मांग की है.

बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील सभी नदी किनारे और नदी से सटे आबादी वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है. फीका नदी के पास बाढ़ चौकी भी स्थापित की गई है. जलभराव या बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर प्रभावित लोगों को अस्थायी रूप से विस्थापित करने के लिए विभिन्न केंद्र तैयार रखे गए हैं.
-राहुल शाह, उपजिलाधिकारी जसपुर-

एसडीएम ने बताया कि खतरनाक और संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले लोगों को भी सूचना दी गई है कि बाढ़ या रेड अलर्ट के दौरान ऐसे स्थानों पर रहने से बचें. प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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Last Updated : August 19, 2026 at 10:58 AM IST

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