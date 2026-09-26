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भारी बारिश की वजह से धंसा रेलवे ट्रैक, कई पैसेंजर ट्रेनें और मालगाड़ी रद्द, मरम्मत का काम जारी

डीआरएम का कहना है कि आज शाम तक मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा.

HEAVY RAINS CAUSE TRACKS TO CAVE
रायपुर रेल मंडल का निर्णय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 4:58 PM IST

5 Min Read
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रायपुर/बालोद: छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से रेलों के परिचालन पर असर पड़ा है. रायपुर में जहां बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक धंस गया वहीं बालोद में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं. दल्लीराजहरा, ताड़ोकी और अंतागढ़ से जोड़ने वाले मुख्य रेल मार्ग पर इरगुड़ा के समीप भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन धंस गई. अब युद्ध स्थर पर मरम्मत का काम जारी है.


रेलवे ट्रैक धंसा, रेल मुसाफिरों की बढ़ी मुसीबत

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के दुर्- दल्लीराजहरा सेक्शन में लाटाबोर-गुंडरदेही स्टेशनों के बीच भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर जलभराव हो गया, जिससे ट्रैक के नीचे की मिट्टी धंस गई. रेलवे ने यात्री सुरक्षा के मद्देनजर कुछ ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी तौर पर बदलाव किया है. मौके पर रायपुर DRM दयानंद सहित कई अधिकारियों ने पहुंचकर हालात को देखा और मरम्मत कार्य को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए.

रायपुर रेल मंडल का निर्णय (ETV Bharat)



रायपुर रेल मंडल का निर्णय

रायपुर रेल मंडल के सीनियर PRI शिवप्रसाद ने कहा, "इंजीनियरिंग विभाग की तकनीकी टीम रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने में शनिवार सुबह से जुटी है. उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक रेलवे ट्रैक को ठीक कर लिया जाएगा. अगर शनिवार की शाम तक ठीक नहीं होता है तो रविवार की सुबह तक रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से दुरुस्त करने के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा."

रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमने की अहम निर्णय लिए हैं. संबंधित सेक्शन में ट्रैक की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. आवश्यकतानुसार सुरक्षा मानकों के अनुरूप परिचालन संबंधी निर्णय लिए जा रहे हैं: शिवप्रसाद, सीनियर PRI, रायपुर रेल मंडल


रद्द होने वाली ट्रेनें और शॉर्ट-ऑरिजिनेट होने वाली गाड़ियां

  • ट्रेन संख्या 78816 अंतागढ़–रायपुर का परिचालन दल्लीराजहरा से रायपुर के मध्य रद्द रहेगा.
  • ट्रेन संख्या 78815 रायपुर - अंतागढ़ दिनांक 26 सितंबर 2026 को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन संख्या 78818 अंतागढ़–दुर्ग दिनांक 26 सितंबर 2026 को दल्लीराजहारा से चलेगी और अंतागढ़ से दल्लीराजहारा के मध्य सेवा रद्द रहेगी.
  • ट्रेन संख्या 68765 ताड़ोकी - रायपुर दिनांक 26 सितंबर 2026 को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन संख्या 68764 रायपुर–ताड़ोकी दिनांक 26 सितंबर 2026 को रद्द रहेगी.

मुसाफिर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत गुंडरदेही–लाटाबोर के बीच किलोमीटर 904/04-05 पर ट्रैक धंसने एवं भारी जलभराव के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों को रद्द या कम दूरी तक चलाने का फैसला किया गया है. ट्रेन संख्या 78818 अंतागढ़–दुर्ग को दिनांक 26.09.2026 को दल्लीराजहरा से शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है. दल्लीराजहरा से दुर्ग के बीच रद्द किया गया है. ट्रेन संख्या 78824 दुर्ग–दल्लीराजहरा को रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण दुर्ग से दल्लीराजहरा के बीच रद्द किया गया है.

रायपुर रेल मंडल का निर्णय (ETV Bharat)

बालोद में रेलवे ट्रैक धंसने से रेल परिचालन पर पड़ा असर

बीते 48 घंटों से बालोद हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित हुआ है. मैदानी इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. रायपुर को वनांचल क्षेत्र बालोद, दल्लीराजहरा, ताड़ोकी और अंतागढ़ से जोड़ने वाले मुख्य रेल मार्ग पर इरगुड़ा के समीप भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन धंस गई है. ट्रैक को दुरुस्त करने का काम युद्द स्तर पर जारी है. रेलवे ने सुरक्षा कारणों से इस रुट पर चलने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनों के साथ सभी मालगाड़ियों का परिचालन तत्काल प्रभाव से रद्द कर है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Passenger and goods trains cancelled
बारिश का कहर (ETV Bharat)

डीआरएम कर रहे मॉनिटरिंग

रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद पूरे रेस्टोरेशन कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि देर शाम तक ट्रैक को दुरुस्त कर रेल परिचालन सामान्य करने का प्रयास जारी है. मुख्य लाइन शुरू करने से पहले दो डेमू ट्रेनों को ट्रायल रन के तौर पर चलाकर सुरक्षा की जांच की जाएगी, जिसके बाद ही नियमित ट्रेनों को हरी झंडी मिलेगी.

Passenger and goods trains cancelled
बारिश का कहर (ETV Bharat)

सुरक्षा के लिहराज से रेलवे प्रशासन ने 4 पैसेंजर ट्रेनों और इस रूट से गुजरने वाली तमाम मालगाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया है. चूंकि यह रूट बीएसपी (BSP) के लिए कच्चे लोहे (आयरन ओर) की सप्लाई का प्रमुख जरिया है, लेकिन खदानों में पानी भरने के कारण कच्चे माल की आपूर्ति पर फिलहाल ज्यादा असर नहीं पड़ा है.

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