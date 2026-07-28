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यूपी में बारिश से जबरदस्त बर्बादी, मुजफ्फरनगर में कच्चा मकान ढहा, रामपुर में पानी के तेज बहाव में बहा बच्चा

बारिश से बर्बादी ( Photo Credit: ETV Bharat )