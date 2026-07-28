यूपी में बारिश से जबरदस्त बर्बादी, मुजफ्फरनगर में कच्चा मकान ढहा, रामपुर में पानी के तेज बहाव में बहा बच्चा
यूपी में बारिश का 'आफतकाल'! कही 'आशियाना' गिरा तो कही 'चिराग' बहा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 8:51 AM IST
मुजफ्फरनगर/ रामपुर: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर यूपी के जन जीवन पर पड़ने लगा है. मुजफ्फरनगर में एक कच्चा मकान गिर गया. जिसमें दो लोग मलबे में दब गए. रामपुर में पानी के तेज बहाव में आने से एक सात साल का बच्चा नाले में बह गया. प्रशासन की ओर से दोनों जगहों पर रेस्क्यू जारी है.
जानलेवा बारिश!: मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है. शाहपुर थाना क्षेत्र के कसेरवा गांव में सोमवार शाम एक कच्ची छत का मकान भरभराकर गिर गया. हादसे में छत के नीचे बैठे दो लोग मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक अन्य युवक बिजली के तार की चपेट में आकर झुलस गया. ग्रामीणों, पुलिस और प्रशासन की तत्परता से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. प्रशासन के आला अधिकारी ने पीड़ित परिवार को जांच कराकर हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है.
बारिश शुरू होते ही पूरा मिट्टी का मकान अचानक गिर पड़ा. छत के नीचे केवल दो लोग मौजूद थे, जबकि एक अन्य युवक मकान के किनारे खड़ा था और बिजली के तार की चपेट में आ गया.- रहीसू, पीड़ित के परिजन
रामपुर में नाले में बहा बच्चा: रामपुर में तेज मूसलाधार बारिश के बीच एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया. थाना गंज क्षेत्र की नई बस्ती, पहाड़ी गेट के पास घर के बाहर खेल रहा 7 वर्षीय मासूम अब्दुल रहमान तेज बहाव वाले खुले नाले में गिरकर बह गया. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई. कई घंटों से लगातार बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
तलाश के लिए हमारी कई टीमें, फायर सर्विस, नगर पालिका और अन्य विभागों के कर्मचारी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं. हमारा पूरा प्रयास है कि बच्चे को जल्द से जल्द तलाश लिया जाए.- अनुराग सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक
इस हादसे के बाद स्थानीय लोग प्रशासन से खुले नालों को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
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