फरीदाबाद में मानसून बरपा रहा कहर, डूबी सड़कें, अंडरपास लबालब, घरों में घुसा पानी, जनजीवन बेहाल
फरीदाबाद में लगातार बारिश से सड़कें, कॉलोनियां और अंडरपास जलमग्न हो गए हैं. वहीं, जलभराव ने प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
Published : August 8, 2026 at 4:15 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, वहीं शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है. बारिश के कारण फरीदाबाद के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. गलियों से लेकर मुख्य सड़कों और नेशनल हाईवे तक पानी जमा हो गया. कई जगह हालात इतने खराब रहे कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया.
कॉलोनियों में घुटनों तक पानी: लगातार बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई, लेकिन शहरवासियों की परेशानी बढ़ गई. कई कॉलोनियों में घुटनों तक पानी भर गया. सड़कों पर पानी जमा होने से वाहन चालकों को भी परेशानी उठानी पड़ी. पानी में सड़क के गड्ढे और खुले सीवर के ढक्कन दिखाई नहीं देने के कारण हादसे का खतरा भी बना रहा.
स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी: जलभराव वाले क्षेत्र में ईटीवी भारत के संवाददाता पहुंचे और बारिश में बाहर निकले कुछ लोगों से बातचीत की. बातचीत के दौरान स्थानीय निवासी राम प्रकाश ने जलभराव को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "बारिश के बाद हर तरफ जलभराव की स्थिति है. कई जगह सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं और गड्ढों का भी पता नहीं चल रहा. प्रशासन को बारिश से पहले जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ."
17 साल से देख रहे हैं यही समस्या: वहीं, ऑटो चालक रामू गुप्ता ने कहा कि, " हम पिछले 17 साल से फरीदाबाद में रह रहे हैं और हर मानसून में जलभराव की समस्या देखते आ रहे हैं. हर साल बारिश के मौसम में यही हाल होता है. कॉलोनियों में भी पानी भरता है और सेक्टरों में भी स्थिति खराब हो जाती है. लोगों को हर साल परेशानी झेलनी पड़ती है. प्रशासन को इसका स्थायी समाधान करना चाहिए."
घरों में घुसा पानी, सड़कों पर भी आफत: वहीं, ऑटो चालक रोशन चौहान ने भी शहर के हालात पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि, "कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है और पूरी कॉलोनी जलमग्न हो गई है. गली हो या मुख्य सड़क, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. लोगों के लिए घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है." ऑटो में सफर कर रही महिला अलका ने कहा कि, "जलभराव के कारण रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं. बारिश के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है. बच्चों के स्कूल जाने की स्थिति नहीं है. जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ा है, लेकिन थोड़ी दूरी तय करने में भी काफी समय लग रहा है."
रेलवे अंडरपास भी बने परेशानी का कारण: बारिश के बाद फरीदाबाद के कई रेलवे अंडरपास में पानी भर गया. कुछ स्थानों पर पानी इतना ज्यादा जमा हुआ कि वाहन तक उसमें फंस गए. अंडरपास में जलभराव के कारण वाहन चालकों को रास्ता बदलना पड़ा, जबकि कई रिहायशी इलाकों में पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया.
यातायात व्यवस्था भी हुई प्रभावित: सड़कों पर पानी जमा होने के कारण यातायात की रफ्तार भी धीमी पड़ गई. वाहन चालकों को जलभराव वाले रास्तों से गुजरने में काफी सावधानी बरतनी पड़ी. कई जगह पानी के कारण सड़क और उसके किनारे का अंतर तक दिखाई नहीं दे रहा था. इससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया.
हर साल वही समस्या: फरीदाबाद में मानसून के दौरान जलभराव कोई नई समस्या नहीं है. हर साल बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में यही तस्वीर देखने को मिलती है. इसके बावजूद इस बार भी जल निकासी व्यवस्था कई जगह प्रभावी साबित नहीं हुई. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बारिश से पहले प्रशासन की ओर से नालों, सीवर और ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर की गई तैयारियां कितनी कारगर थीं.
स्थायी समाधान की मांग: शहरवासियों का कहना है कि जलभराव से राहत के लिए केवल बारिश के बाद पानी निकालना पर्याप्त नहीं है. नालों की नियमित सफाई, ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता बढ़ाने और जलभराव वाले क्षेत्रों की स्थायी समस्या दूर करने की जरूरत है. फिलहाल लगातार बारिश के बीच लोग जल्द जल निकासी होने और शहर की स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं.
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