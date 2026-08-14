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पलामू के कोयल नदी में भीषण बाढ़, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लातेहार में तेज बारिश से टूटा संपर्क

पलामू/लातेहार: जिले से गुजरने वाली उत्तरी कोयल नदी में शुक्रवार को भीषण बाढ़ आई है. कई इलाकों में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है. पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के निचले इलाकों के पानी भर गया है. मेदिनीनगर में कोयल नदी उफान पर है और जल स्तर 5.4 मीटर से अधिक है. कोयल नदी में बाढ़ के बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा.

दरअसल उत्तरी कोयल नदी में गुमला लोहरदगा एवं सिमडेगा के इलाके से पानी आता है. गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा के इलाके में लगातार बारिश होने के बाद शुक्रवार को पलामू में उत्तरी कोयल नदी पूरी तरह से उफान पर है. मेदिनीनगर के पहाड़ी बेलवाटिकर इलाके के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जबकि कई इलाकों में आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है. पलामू का लाइफ लाइन माने जाने वाला शाहपुर पुल के पास कोयल नदी उफान पर है.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (ईटीवी भारत)

बाढ़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट

बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और तटवर्ती इलाकों में पुलिस बल की तैनाती है. पुलिस लगातार लोगों से तटवर्ती क्षेत्र में नहीं जाने के लिए अपील कर रही है. नदी में पानी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कोयल नदी के तटवर्ती की क्षेत्र में पहुंचे हैं. ट्रैफिक प्रभारी रूद्रानंद सरस ने बताया कि तटवर्ती क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है और लगातार लोगों को हटाया जा रहा है. बड़ी संख्या में लोग सेल्फी लेने के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में जा रहे हैं. इधर पर्यावरणविद कौशिक मलिक ने कहा नदी के ब्ल्यू और रेड जोन में कई कंस्ट्रक्शन है, जिस कारण नदी का बहाव तेज हो गया है.

तेज बारिश से लातेहार में कई जगह सड़क संपर्क टूटे

लातेहार जिले में गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई सड़कें टूट गई हैं. कई सड़कों पर पेड़ गिर जाने के कारण आवागमन प्रभावित हो गया है. बारिश के कारण जिले के विभिन्न इलाकों में पानी भर गया है. जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया. फिलहाल जिला प्रशासन बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने में जुट गया है.