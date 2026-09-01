ETV Bharat / state

यूपी में बारिश का बदला पैटर्न; जून-जुलाई सूखा, अगस्त में जमकर झमाझम, आखिर क्या हैं कारण?

यूपी में क्यों बदला बारिश का पैटर्न, जानिए? ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलिया में 1 जून से 30 जुलाई तक अनुमानित बारिश 352 के सापेक्ष 337 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से सिर्फ 4 प्रतिशत कम थी. जबकि अगस्त में हालात बदल गए. अगस्त माह में हुई कम बारिश के कारण 25 अगस्त तक अनुमानित बारिश 531 के सापेक्ष 401 ही रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 24 प्रतिशत कम है.

वाराणसी में 1 जून से 30 जुलाई तक अनुमानित बारिश 354 के सापेक्ष 180 मिमी दर्ज की गई, जो सामान्य से 49 प्रतिशत कम थी. वहीं 25 अगस्त तक अनुमानित बारिश 567 के सापेक्ष 431 हो गई जो कि सामान्य से मात्र 24 प्रतिशत ही कम है.

प्रतापगढ़ का भी कमोवेश यही हाल रहा. यहां 1 जून से 30 जुलाई तक अनुमानित बारिश 342 के सापेक्ष 242 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 29 प्रतिशत कम थी. अगस्त में हालात बदल गए. जोरदार बारिश के कारण 25 अगस्त तक अनुमानित बारिश 549 के सापेक्ष 549 हो गई, जो सामान्य है.

इस बार मानसून प्रयागराज पर मेहरबान रहा है. लेकिन यहां भी जुलाई तक बारिश कम ही हुई. जबकि अगस्त में जबरदस्त बारिश के कारण प्रतिशत सामान्य से अधिक पर पहुंच गया. नजर डालें तो प्रयागराज में 1 जून से 30 जुलाई तक अनुमानित बारिश 311 के सापेक्ष 185 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 41 प्रतिशत रही. जबकि 25 अगस्त तक प्रयागराज में 520 के सापेक्ष 669 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो सामान्य से 29 प्रतिशत अधिक है.

लखनऊ में इस बार जून व जुलाई में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है. जिसके कारण जुलाई के अंतिम दिन तक लखनऊ में अनुमानित बारिश 311.1 मिमी के मुकाबले केवल 185 मिमी दर्ज की गई, जो कि सामान्य से 41 प्रतिशत कम रही. दूसरी तरफ अगस्त में लखनऊ में अलग-अलग 4 दिनों में जोरदार बारिश हुई. जो अनुमानित बारिश 478 के सापेक्ष 450 मिमी तक पहुंच गई. यह सामान्य से मात्र 6 प्रतिशत ही कम है.

लखनऊ: प्रदेश में बारिश ने अपना पैटर्न बदल दिया है. मानसून अभी बना हुआ है और स्थिति यह है कि कुछ यूपी के कुछ जिले मूसलाधार बारिश से तरबतर हैं तो कुछ सूखे की मार झेल रहे हैं. इस बार मानसून करीब 2 सप्ताह से विलंब से पहुंचा है. इसी के अनुरूप मानसून के सितंबर के अंत तक या अक्टूबर के पहले सप्ताह में विदाई लौटने की संभावना है. मानसून की उल्टी चाल के कारण ही जून और जुलाई में पूर्व की तुलना में कम बारिश हुई. जबकि अगस्त यह अनुपात ज्यादा है. हालांकि, 1 जून से लेकर 25 अगस्त तक के आंकड़ों पर गौर करें तो अनुमानित बारिश 540.7 मिलीमीटर के हिसाब से 460.01 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 15% कम है. आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन पूरे प्रदेश में जुलाई तक बारिश का आंकड़ा कम रहा. वहीं अगस्त में इसकी भरपाई हो गई. कहीं-कहीं तो सामान्य से भी अधिक बारिश हुई.

अगस्त में झमाझम. (Photo Credit; ETV Bharat)

नडर डालें पूरे प्रदेश पर दोनों संभागों पूर्वी और पश्चिमी में अगस्त तक बारिश का औसत पूर्व की तुलना में कम ही रहा है. कुछ ही जिले हैं जहां बारिश अनुमान से अधिक हुई है.

क्या हुआ है परिवर्तन

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि मानसूनी वर्षा में मामूली कमी आई है. मानसूनी वर्षा के पैटर्न में दो तरह से परिवर्तन हुआ है. पहला मानसून की अवधि में है. पहले मानसून जून के पहले सप्ताह में आ जाता था. वहीं अब जून के तीसरे सप्ताह में आया है. मानसून की वापसी की तिथि 1 सितम्बर के आसपास थी. अब यह तिथि 17 सितंबर हो गई है, जो कि लगभग 17 दिन पिछड़ गई है.

हमीरपुर में नदी में उफान के कारण पैदा हुई स्थिति. (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जून-जुलाई और अगस्त में वर्षा की मात्रा में पहले की तुलना में कमी आई है. चूंकि मानसून का विथड्राल सितंबर में देर से हो रहा है. दूसरी तरफ सितंबर की बारिश में वृद्धि हुई है. पिछले कुछ सालों में यह देखने को मिला है. पहले जो वर्षा जून के अन्तिम सप्ताह से अगस्त तक होती थी, अब वह जून और जुलाई में कमी आई है. अगस्त व सितंबर माह में वर्षा की मात्रा में वृद्धि हुई.

बनारस में इस बार कुछ ऐसे हालात बन गए. (Photo Credit; ETV Bharat)

कुछ जगह भारी बारिश, कहीं सूखा

डॉ. अतुल सिंह के मुताबिक, इंट्रा सीजनल वैरिएसन यह मानसूनी परिस्थितियों पर निर्भर करती है. मानसूनी सक्रियता अधिक होती है तो पूरे क्षेत्र में बारिश होती है. जहां मानसूनी सक्रियता कम है, वहां पर कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं होता है. मानसूनी सीजन में नमी की प्रचुरता होती है, दिन में गर्मी बढ़ती है तो रेडियोएक्टिव हीटिंग की वजह से थण्डरस्टार्म सेल डेवलप होते हैं. वे सेल ऊपर की हवाओं से जिस क्षेत्र से होकर आगे बढ़ते हैं, उस कुछ किलोमीटर के दायरे में भारी बारिश देखने को मिलती है. बाकी इलाकों में हल्की बारिश होती है. यह सिस्टम तभी होता है, जब मानसूनी सक्रियता कम होती है.

एक ही जगह ज्यादा बारिश से कुछ ऐसे बन जाते हैं हालात. (Photo Credit; ETV Bharat)

असामान्य बारिश के कारण

जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में बारिश ज्यादा हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में बारिश कम हो रही है. पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पहले जहां उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अधिक बारिश होती थी, यहां बारिश का प्रतिशत घटा है. जबकि गुजरात, राजस्थान में बारिश की वृद्धि हुई है. यह क्लाइमेटिक परिवर्तन है, लेकिन अगर इन्ट्रासीजनल वैरिएशन को देखें तो एक विशेष सीजन में उस वर्ष जो मानसून की अवस्था है, सिनोप्टिक फीचर हैं, वे किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि कोई क्षेत्र कितनी ज्यादा या कम वर्षा प्राप्त करेगा. जहां मानसून अधिक सक्रिय होगा, वहां अधिक वर्षा होगी. जहां कम सक्रिय, वहां कुछ ही क्षेत्रफल में भारी वर्षा होगी.

बीते वर्षों पर नजर. (Photo Credit; ETV Bharat)

नदियों के जलस्तर और बारिश में संबंध

नदियों का जलस्तर बढ़ने की कई वजहें हैं. जहां बारिश होती है, वहां जल स्तर बढ़ना स्वाभाविक है. क्योंकि उस पार्टिकुलर नदी के आसपास में जो पानी बरस रहा होता है, वह उसी नदी जाता है. लेकिन नदियों का जल स्तर केवल आसपास की बारिश की वजह से नहीं बढ़ता. इसका एक प्रमुख कारण अप स्ट्रीम रेन यानि जहां से नदी आ रही है, उद्गम का स्थान है, वहां पर प्रभावी वर्षा हो रही है तो उसके कारण भी नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है. इसके अलावा तीसरा कारण डैम खोला गया तो किसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होती है.

बीते वर्षों पर नजर. (Photo Credit; ETV Bharat)

एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सूखा

मानसूनी सीजन के दौरान बारिश का इन्ट्रासीजनल वैरिएशन कैसा रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है. जहां पर लगातार बारिश हो रही है, वहां जमीन संतृप्त हो जाती है. इससे बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है. दूसरा कारण अपस्ट्रीम इलाके में बारिश ज्यादा हो जाने के कारण नदी में ज्यादा पानी आ रहा है और जहां पर नदी का फैलाव है, उस इलाके में भी बिना बारिश के बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. तीसरा कारण बारिश का विभिन्न क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन भी है.

मानसूनी बारिश में कहीं भारी-कहीं कम

डॉ. अतुल सिंह बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के हिसाब से परिस्थितियां बदली हैं, प्रमुख रूप से देखने को मिला है कि बारिश में मामूली रूप से कमी आई है. यह प्रमुख रूप से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है कि सूखे दिनों की संख्या बढ़ गई है. बारिश के दिनो की संख्या कम हो गई है. इसका तात्पर्य यह है कि सारी वर्षा कुछ ही दिनों में हो रही है. जमीन की एक क्षमता होती है, सोखने की. जब ज्यादा बारिश होती है तो चारों तरफ जलभराव जैसी स्थिति हो जाती है. इसी कारण फिर बारिश का अंतराल बढ़ जाता है, जिससे सूखे की स्थिति भी हो जाती है. जलवायु परिवर्तित के कारण सूखे के दिनो की संख्या में वृद्धि और बारिश के दिनों में कमी के कारण ही कहीं बाढ़ व कहीं सूखे की स्थिति हो रही है.

यह भी पढ़ें: इलेक्ट्रॉनिक युग में भी फीकी नहीं पड़ी हाथ से बनी आटा चक्की की चमक, बेजोड़ नक्काशी से विदेश तक डिमांड!