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सरगुजा में झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे खिले लेकिन जलभराव की बढ़ी चिंता, अगले 24-48 घंटे के लिए येलो अलर्ट

अगले दो दिनों में सिस्टम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ जाएगा, निचले इलाकों में पानी भरने की पुरानी समस्या को देखते हुए चिंता बढ़ी

RAINFALL IN SURGUJA
सरगुजा में झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे खिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 6, 2026 at 6:20 PM IST

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सरगुजा: जिले में मौसम के पूर्वानुमानों के बीच आखिरकार मानसूनी बारिश ने दस्तक दे दी है. दोपहर से शुरू हुई तेज बारिश शाम तक लगातार जारी रही. इससे किसान को भी राहत मिली है. इससे पहले रायपुर समेत पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव हो चुका है.

सही समय पर रोपा

सरगुजा संभाग की खेती मुख्य रूप से धान पर निर्भर है. इस मानसूनी बारिश से किसान अब सही समय पर धान की रोपाई कर सकेंगे, जिससे उनके चेहरे खिल उठे हैं.

सरगुजा में झमाझम बारिश, जलभराव की बढ़ी चिंता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शहरी जनजीवन अस्त-व्यस्त

सोमवार को सुबह आसमान साफ रहने के बाद दोपहर में अचानक घने बादल छाए और तेज बारिश शुरू हो गई. इस अचानक हुई मूसलाधार बारिश से शहर की रफ्तार थम गई और आम जनजीवन प्रभावित हुआ. शहर के निचले इलाकों में पानी भरने की पुरानी समस्या को देखते हुए चिंता बढ़ गई है.

सरगुजा के लिए येलो अलर्ट जारी

जरा सी बारिश में जलमग्न होने वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की टीम को अलर्ट पर रखा गया है. अगले 24 से 48 घंटे के लिए सरगुजा में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

rainfall in Surguja
सरगुजा में झमाझम बारिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विज्ञानी अक्षय मोहन भट्ट के अनुसार, ओडिशा में बना सुस्पष्ट अवदाब अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव है. यह रायपुर और कोरबा से होते हुए अब उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों में बारिश करा रहा है. अगले दो दिनों में यह सिस्टम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ जाएगा.

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