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अजमेर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली निजात, किसानों को मिली राहत

अजमेर: जिले में सोमवार शाम से ही वर्षा की मेहरबानी हो रही है. मंगलवार की सुबह भी रिमझिम बारिश के साथ शुरू हुई. दोपहर को काले बादलों ने बरसाना शुरू किया. करीब आधे घंटे की बारिश ने अजमेर को तरबतर कर दिया. मौसम की यह पहले अच्छी बारिश अजमेर में हुई है. बारिश का दौर अभी भी रुक-रुक कर जारी है. हालांकि आधे घंटे की बारिश ने शहर में कई जगहों पर जलभराव की समस्या रही, जहां लोग जलभराव के कारण परेशान होते हुए भी देखे गए. ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के कारण किसानों को राहत मिली है. जहां किसानों ने खेतों में बुवाई कर दी है. वहीं जहां बारिश नहीं हुई है, वहां किसान अब बुवाई कर पाएंगे.

मंगलवार की सुबह से ही रुक-रुक कर रिमझिम बारिश का दूर हो रहा था. दोपहर को काले बादलों ने गर्जन के साथ झमाझम बरसाना शुरू कर दिया.. करीब पौन घंटे की बारिश ने शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया. मुख्य सड़कों और गलियों में पानी दरिया की तरह बह रहा था. दोपहर को बारिश उस वक्त शुरू हुई जब स्कूल की छुट्टी हो गई. इस कारण स्कूली बच्चों को घर जाने के लिए करीबन पौन घंटे तक बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ा.