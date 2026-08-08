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हरियाणा में बारिश बरपा रहा कहर, 10 जिलों में आज फिर हेवी रेन का अलर्ट, कई शहर हुए जलमग्न

हरियाणा में इन दिनों हो रही भारी बारिश से कई इलाके, कई शहरों में पानी भर गया. आज 10 जिलों हेवी रेन का अलर्ट है.

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हरियाणा में बारिश बरपा रहा कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 9:50 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में शनिवार को मानसून पूरी तरह सक्रिय नजर आया. प्रदेश के कई जिलों में रात से जारी बारिश के कारण जलभराव और अन्य समस्याओं से जनजीवन प्रभावित हुआ. रोहतक, फरीदाबाद और झज्जर में भारी बारिश के बाद हालात ज्यादा खराब रहे, जबकि हिसार, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, भिवानी और सिरसा के डबवाली में सुबह से बारिश जारी रही.

रोहतक में जलभराव: रोहतक के मॉडल टाउन और कृष्णा कॉलोनी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर करीब तीन फुट तक पानी जमा हो गया. जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई. एक महिला की स्कूटी पानी में बंद हो गई, जिसके बाद वह उसे खींचकर ले जाती दिखाई दीं. पूर्व मंत्री सुभाष बतरा के घर के पास वाली गली में भी पानी भर गया.

फरीदाबाद में टूटी दीवार: वहीं, फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड इलाके में खाली पड़े प्लॉट में पानी भरने के बाद उसकी दीवार टूट गई. इसके चलते बरसाती पानी दयालबाग इलाके के मकानों की ओर पहुंच गया. अचानक बढ़े पानी से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बन गया और जलभराव से निपटने के लिए राहत कार्य करना पड़ा.

झज्जर में जलघर प्रभावित: इधर, झज्जर में रातभर हुई तेज बारिश के कारण रेवाड़ी रोड स्थित जलघर की मुख्य दीवार टूट गई. दीवार टूटने के बाद बड़ी मात्रा में बरसाती पानी जलघर परिसर में घुस गया. लगातार बारिश के चलते प्रशासन और संबंधित विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट: IMD चंडीगढ़ केंद्र ने शनिवार को पूरे हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया है. गुरुग्राम, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार, जींद, सोनीपत और पानीपत में भारी बारिश का अनुमान है. महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर, कैथल, सिरसा, कुरुक्षेत्र और अंबाला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पंचकूला में यलो अलर्ट है.

बिजली को लेकर एडवाइजरी: बिजली निगम के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने बारिश के दौरान विद्युत लाइनों और उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है. बिजली संबंधी समस्या के लिए 1912 या 1800-180-4334 पर सूचना देने को कहा गया है. संभावित विद्युत खतरे की जानकारी वॉट्सऐप नंबर 9050960500 पर भी दी जा सकती है.

तापमान में गिरावट: लगातार बारिश और बादलों के कारण प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा. सिरसा में सर्वाधिक 34.9 डिग्री तापमान दर्ज हुआ. गुरुग्राम में 26.8, नारनौल में 26.0 और रोहतक में 29.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा.

गुरुग्राम में सबसे ज्यादा बारिश: पिछले 24 घंटों में दक्षिण हरियाणा में जोरदार बारिश हुई. गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 67.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. भिवानी में 48, चरखी दादरी में 38, पलवल में 36, सोनीपत में 27.5, नारनौल में 23.5 और रोहतक में 15 मिमी बारिश हुई. बारिश और नमी के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहा.

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