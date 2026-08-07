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धौलपुर जिले में डेढ़ घंटे झमाझम बारिश, निचले इलाकों में जलभराव, लोग परेशान

पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में मानसून लगातार मेहरबान बना हुआ है, जिसके चलते नदी-नालों में पानी की आवक हो रही है.

Heavy rain lashes Rajakheda
राजाखेड़ा की एक गली में भरा पानी (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 10:18 AM IST

2 Min Read
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राजाखेड़ा/धौलपुर: मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अलर्ट के बीच धौलपुर जिले में पिछले दो दिनों से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है. इस बारिश ने जिले के खेत-खलिहान, नदी-नाले, तालाब और पोखर लबालब कर दिए हैं. डांग क्षेत्र में हुई अच्छी वर्षा के कारण पार्वती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदी उफान की स्थिति में पहुंच गई है. पार्वती नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं. जिले के राजाखेड़ा कस्बे में भी विगत तीन दिनों से मानसून ने अपना रुख बदला हुआ है. शुक्रवार सुबह 6 बजे से बादल जमकर बरसे और करीब डेढ़ घंटे तक चली तेज बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली. मौसम विभाग ने आज धौलपुर जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

धौलपुर और बाड़ी शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बन गई. सड़कों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हो रहा है और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से कई क्षेत्रों में लोगों में नाराजगी और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. इधर, लगातार डेढ़ घंटे की झमाझम बारिश के बाद राजाखेड़ा कस्बे के निचले इलाकों जैसे रामखिलाड़ी चौराहा, पीरकी रोड, छेंकुरिया बस्ती, रोहाई गली, महदवार गली आदि में जलभराव की समस्या हो गई. मुख्य रास्तों पर बारिश का पानी भरने से स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ी.

धौलपुर जिले में झमाझम बारिश (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: जैसलमेर में बदला मौसम का मिजाज: भीषण गर्मी और उमस के बाद झमाझम बारिश, शहरवासियों को मिली बड़ी राहत

उतंगन नदी में आई पानी की आवक : पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में मानसून लगातार मेहरबान बना हुआ है, जिसके चलते नदी-नालों में पानी की आवक हो रही है. बारिश के कारण क्षेत्र की जीवनदायिनी एवं बरसाती नदी कही जाने वाली उतंगन (पार्वती) नदी में भी पानी आना शुरू हो गया है. नदी में पानी की आवक होने से क्षेत्र के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं. किसान शिवशंकर, अश्वनी और विष्णु ने बताया कि यह बारिश खरीफ की फसल के लिए काफी लाभदायक मानी जा रही है. बारिश का यह दौर दो तीन दिन और चलने की उम्मीद है.

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WATERLOGGING IN RAJAKHERA
INFLOW OF WATER INTO THE RIVER
YELLOW ALERT FOR DHOLPUR
HEAVY RAIN LASHES DHOLPUR

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