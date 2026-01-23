ETV Bharat / state

हरियाणा में तहलका मचा रहा मौसम, भारी बारिश ने बढ़ाई कंपकंपी, जानें कब तक रहेंगे प्रदेश में ऐसे हालात, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

हरियाणा में वसंत पंचमी पर बारिश होने से ठंड में इजाफा हुआ है. वहीं, मौसम विभाग ने अभी और बारिश की संभावना जताई है.

HEAVY RAINFALL HARYANA
हरियाणा में तहलका मचा रहा मौसम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 23, 2026 at 1:52 PM IST

|

Updated : January 23, 2026 at 2:08 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा में शुक्रवार को बसंत पंचमी पर जमकर बारिश हुई. बारिश के कारण ठंड में इजाफा हुई है. प्रदेश में आज लगभग 12 जिलों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है. वहीं, चंडीगढ़ बेल्ट के पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर सहित हिसार, गुरुग्राम, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, सिरसा और महेंद्रगढ़ में सुबह से बूंदाबांदी देखी गई. वहीं, मौसम विभाग ने अगले कई घंटों तक बारिश के साथ आंधी की चेतावनी जारी की है.

HEAVY RAINFALL HARYANA
चंडीगढ़ में सुबह से हो रही भारी बारिश (Etv Bharat)

अंधेरा और ओलों की बरसात: वहीं, अंबाला में सुबह 11 बजे तक और पानीपत में सुबह 8 बजे तक अंधेरा छाया रहा. सिरसा में देर रात ओले गिरे. भिवानी में अब तक सबसे ज्यादा 15 एमएम बारिश दर्ज की गई. वहीं, मेवात और पलवल क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा.

मौसम विभाग का अलर्ट: मौसम विभाग ने कैथल, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी तक बारिश के आसार बने रहेंगे. बादलों की आवाजाही से रात के तापमान में 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, जिससे रात की ठिठुरन कम होगी. हालांकि, दिन के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा.

HEAVY RAINFALL HARYANA
झमाझम बारिश (Etv Bharat)

ट्राईसिटी में वसंत पंचमी पर झमाझम हुई बारिश: चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में वसंत पंचमी पर मौसम अचानक बदल गया. शुक्रवार सुबह से ही ट्राईसिटी में झमाझम बारिश हो रही है. वहीं, मौसम विभाग ने शुक्रवार को आंधी के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है इसके अलावा 24 और 25 जनवरी को घनी धुंध छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है वहीं 27 और 28 जनवरी को भी आंधी चलने का अनुमान है.

चंडीगढ़ में भारी बारिश (Etv Bharat)

तापमान में उतार-चढ़ाव: विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले कुछ दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.लोगों को मौसम के बदलाव को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है. धूप निकलने से ठंड का असर कम हुआ है. वीरवार को चंडीगढ़ में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

कुरुक्षेत्र में बारिश (Etv Bharat)

कुरुक्षेत्र में झमाझम बारिश: कुरुक्षेत्र में शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई, जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव और ठंडक बढ़ गई. मौसम विभाग ने लगातार बारिश की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

HEAVY RAINFALL HARYANA
कुरुक्षेत्र में बारिश ने बढ़ाई ठंड (Etv Bharat)

भिवानी-अंबाला में सबसे ज्यादा बारिश: मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भिवानी में सबसे ज्यादा 15 एमएम और अंबाला में 14.5 एमएम बारिश दर्ज की गई. हिसार में 9.5 एमएम, नारनौल और इंद्री (करनाल) में 7.5 एमएम, सिरसा में 6.2 एमएम, महेंद्रगढ़ और पानीपत में 6.0 एमएम, रोहतक में 5.6 एमएम, सोनीपत में 5.5 एमएम और चरखी दादरी में 5.0 एमएम बारिश हुई.वहीं, करनाल में 3.2 एमएम, जींद में 1.2 एमएम, गुरुग्राम में 1.0 एमएम और यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज क्षेत्र में केवल 0.5 एमएम हल्की बारिश दर्ज की गई. मेवात और पलवल जैसे इलाके मौसम शुष्क रहे और यहां कोई बारिश नहीं हुई.

नूंह में सुबह से हो रही भारी बारिश (Etv Bharat)

नूंह में सुबह से हो रही झमाझम बारिश: नूंह जिले में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश ने मौसम को ठंडा और सुहावना बना दिया. लंबे समय से धूलभरे माहौल में रह रहे लोगों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई. किसानों का कहना है कि यह बारिश रबी फसलों के लिए बेहद लाभदायक होगी, खासकर गेहूं, सरसों और चारे की फसलों को इससे सीधा फायदा मिलेगा और खेतों में नमी बढ़ने से सिंचाई की जरूरत भी कम हो जाएगी. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के कारण सर्दी में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कुछ दिन बाद मौसम फिर से खुशनुमा रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दो से तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, दिन में तापमान घटेगा और रात में बढ़ सकता है.

सिरसा में रबी फसलों के लिए लाभकारी बारिश: सिरसा जिले में बीते 24 घंटे में औसतन 5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे रबी फसलों को मजबूती और किसानों को राहत मिली है. जिले में 2.98 लाख हेक्टेयर में गेहूं और 65 हजार हेक्टेयर में सरसों की बुवाई हुई है. कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. सुखदेव सिंह कंबोज के अनुसार यह नमी पौधों की जड़ें मजबूत करेगी, खाद के पोषक तत्व घुलेंगे और सिंचाई खर्च घटेगा. कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई, लेकिन नुकसान नहीं हुआ. बारिश ने मिट्टी में नमी बनाए रखी और आने वाले मौसम के अनुकूल रहने पर अच्छे उत्पादन की संभावना बढ़ा दी है.

मौसम किसानों के लिए महत्वपूर्ण: यह मौसम किसानों के लिए अहम साबित हो सकता है क्योंकि खेतों में इस समय सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसलें खड़ी हैं. हल्की बारिश गेहूं के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे जमीन में नमी बढ़ती है और सिंचाई का खर्च कम हो जाता है. हालांकि, अगर बारिश तेज हो जाए या ओले गिरें तो फसलों को नुकसान भी हो सकता है.

ये भी पढ़ें: हरियाणा-चंडीगढ़ में झमाझम बरसात, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बरसे बदरा, 2 दिन तक होगी बारिश

Last Updated : January 23, 2026 at 2:08 PM IST

TAGGED:

COLD WAVE HARYANA
STORM WARNING HARYANA
RAIN ALERT HARYANA
THUNDERSTORM HARYANA
HEAVY RAINFALL HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.