सरगुजा और बिलासपुर संभाग में जमकर बरसेंगे बदरा, मौसम विभाग का अनुमान, अब तक सामान्य से 22 फीसदी कम बारिश
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है. मौसम विभाग की माने तो आगामी दो दिनों तक तापमान में गिरावट रहेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 21, 2026 at 3:40 PM IST
रायपुर : लगातार द्रोणिका और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से पूरे प्रदेश में पिछले पांच दिनों से हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो रही है. यह स्थिति आने वाले चार दिनों तक पूरे प्रदेश में बने रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में पिछले सप्ताह अधिकतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है. पूरे प्रदेश में सामान्य बारिश की तुलना में 22% कम बारिश दर्ज की गई है. सामान्य से कम बारिश प्रदेश के सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में दर्ज की गई है. आने वाले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.
आगामी दो दिनों में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि आज की स्थिति में उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश इससे लगे हुए उत्तर छत्तीसगढ़ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो निम्न स्तर से लेकर मध्य स्तर तक है. दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है. दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगे हुए क्षेत्र में हैं. साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से पूरे प्रदेश में मानसून विस्तार रूप से होने की संभावना है. आगामी 24 घंटे के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है. जिसकी वजह से प्रदेश के मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है."
सरगुजा और बिलासपुर संभाग में होगी भारी बारिश
प्रदेश में आने वाले चार दिनों तक मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है. उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर संभाग में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है जो अगले 4 दिनों तक रह सकती हैं. आज की स्थिति में पूरे प्रदेश में सामान्य से लगभग 22% बारिश कम दर्ज की गई है. लेकिन रायपुर संभाग और इससे लगे हुए जिले में बारिश सामान्य के करीब हुई है. कम बारिश की बात करें तो सरगुजा और बस्तर संभाग प्रमुख हैं. लेकिन दुर्ग संभाग बिलासपुर संभाग सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है.
अधिक बारिश वाले जिले
1 जून से 21 जुलाई तक प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बलौदाबाजार में 451.2 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई है. जांजगीर जिले में 523.5 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई है. मुंगेली जिले में 478 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई है. सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 573.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.
कम बारिश वाले जिले
1 जून से 21 जुलाई तक कम बारिश वाले जिलों में बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, मनेंद्रगढ़ भरतपुर, मोहला मानपुर चौकी रायगढ़, राजनादगांव, सुकमा, सूरजपुर और सरगुजा शामिल है.
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