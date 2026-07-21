ETV Bharat / state

सरगुजा और बिलासपुर संभाग में जमकर बरसेंगे बदरा, मौसम विभाग का अनुमान, अब तक सामान्य से 22 फीसदी कम बारिश

सरगुजा और बिलासपुर संभाग में जमकर बरसेंगे बदरा ( ETV BHARAT CHATTISGARH )