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हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी, लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद, किसानों-बागवानों को भारी नुकसान

हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट. लगातार हो रही बारिश से चंबा और किन्नौर सहति कई जिलों में नुकसान.

हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी
हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 3:17 PM IST

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चंबा/किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है. प्रदेश के कई जिलों में हो रही मुसलाधार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त है. कहीं लैंडस्लाइड होने से सड़कें बाधित हैं तो कई फसलों को नुकसान पहुंचने से किसान और बागवान परेशान हैं.

शिमला में लैंडस्लाइड से मची अफरा-तफरी

सोमवार की सुबह शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के चिड़गांव में भारी भूस्खलन होने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई. पहाड़ी से अचानक एक बड़ा हिस्सा टूटकर जांगलिख पुल के पास नीचे आ गिरा, मलबा और चट्टान गिरने से सड़क पूरी तरह बाधित हो गई. जिससे इस सड़क पर यातायात बाधित हो गई. गनीमत रही कि इस दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई.

इस भूस्खलन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस भूस्खलन का असर पास की सुंदरू खड्ड पर भी पड़ा. अचनाक पहाड़ी से आए मलबे की वजह से कुछ समय के लिए खड्ड का बहाव बाधित हो गया, ऐसे में स्थानीय लोगों को खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ने को लेकर आशंका पैदा हो गई. वहीं, प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है.

चंबा में लगातार हो रही बारिश बनी परेशानी

चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में सोमवार सुबह से लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. इन दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में किसान अपने पशुधन के लिए सालभर के चारे का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं. खेतों और जंगलों के आसपास से घास काटकर उसे सुखाने का काम चल रहा है, ताकि आने वाले महीनों में इसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में किया जा सके, लेकिन अचानक शुरू हुई भारी बारिश ने किसानों की इस मेहनत पर पानी फेर दिया है.

किसानों का कहना है, "उन्होंने कई दिनों की मेहनत के बाद घास काटकर उसे सुखाने के लिए रखा था, लेकिन मौसम ने अचानक करवट ली और भारी बारिश शुरू हो गई. इससे उनके सालभर के पशु चारे का एक बड़ा हिस्सा खराब होने की स्थिति में पहुंच गया है".

बारिश से घास खराब होने के कारण किसानों के सामने अब एक और समस्या खड़ी हो गई है. जिन परिवारों का घास खराब हो गया है, उन्हें आने वाले समय में पशुओं के लिए चारा दूसरी जगह से खरीदना पड़ सकता है. किसानों का कहना है कि मौसम की मार से उनकी मेहनत प्रभावित हुई है और ऐसे समय में प्रशासन की ओर से वास्तविक नुकसान का आकलन होने से उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने में मदद मिलेगी.

चंबा के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश ने किसानों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है. एक ओर खेतों में तैयार फसलों और कृषि कार्यों पर मौसम का असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पशुओं के लिए तैयार किया जा रहा चारा भी बारिश की चपेट में आ गया है. अब किसानों की नजर आने वाले मौसम पर टिकी है.

कई सड़कें क्षतिग्रस्त, मार्ग बहाल करने में जुटा विभाग

चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र में इस बार मानसून के दौरान हुई भारी बारिश ने लोक निर्माण विभाग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी. लगातार हुई बरसात के कारण चुराह के तीसा मंडल के अंतर्गत आने वाली कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है. वहीं जगह-जगह भूस्खलन और मलबा आने के कारण कई मार्ग कुछ समय के लिए यातायात के लिए बाधित भी हुए.

अधिशासी अभियंता ने क्या कहा?

लोक निर्माण विभाग मंडल तीसा के अधिशासी अभियंता जोगिंदर कुमार का कहना है, "भारी बरसात के कारण तीसा मंडल में करीब 46 करोड़ रुपये के आसपास का नुकसान हुआ है. बरसात के दौरान कई सड़कों को नुकसान पहुंचा और कई मार्ग मलबा आने के कारण कुछ समय के लिए अवरुद्ध हुए थे. विभाग की ओर से लगातार प्रयास करके सभी मार्गों को बहाल कर दिया गया है. वर्तमान में तीसा मंडल में कोई भी मार्ग बंद नहीं है. नुकसान का पूरा आकलन कर रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है. जैसे ही सरकार की ओर से बजट का प्रावधान होता है, उसके बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी".

फिलहाल सभी मार्ग बहाल होने से चुराह क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है. सड़कें बहाल होने से रोजमर्रा की आवाजाही, स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों, कर्मचारियों, किसानों और व्यापारियों को सुविधा मिली है.

पागल नाला में पहाड़ी से गिरे पत्थर, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

किन्नौर जिले के टापरी स्थित पागल नाला के पास रात करीब आठ बजे पहाड़ी से अचानक भारी-भरकम पत्थर और चट्टानें गिरने से सड़क पूरी तरह बंद हो गई. अचानक हुए भूस्खलन और लगातार गिरते पत्थरों के कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान एक बस सहित तीन छोटे वाहन भी पत्थरों की चपेट में आ गए. अपनी जान बचाने के लिए कुछ यात्रियों ने बड़ी चट्टान के नीचे छिपकर सुरक्षित स्थान तलाशा.

घटना की सूचना मिलने के बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है. भूस्खलन के कारण करीब पांच घंटे तक मार्ग बाधित रहा. इसके बाद सड़क से मलबा और पत्थर हटाकर यातायात को दोबारा बहाल किया गया. मार्ग खुलने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पागल नाला क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थरों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि इस संवेदनशील हिस्से में वाहन चालकों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है.

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