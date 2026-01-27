ETV Bharat / state

चरखी दादरी में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि, सरसों के साथ सब्जियों की फसलों में काफी नुकसान

चरखी दादरीः हरियाणा में मंगलवार को अचानक मौसम बदल गया है. बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि के कारण दादरी जिले के बाढड़ा, झोझू कलां क्षेत्र के कई गांवों में ओले गिरने से सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है. कई जगहों पर गेहूं और सरसों की फसल जमीन पर बिछ गई है.

इलाके में सबसे अधिक सरसों की खेतीः किसानों ने बताया कि "मंगलवार को मौसम ने करवट ली और दोपहर को बारिश के साथ ओलावृष्टि होने लगी. बाढड़ा और झोझू कलां क्षेत्र में ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. मौजूदा समय में सरसों और गेहूं की फसल पकने लगी हैं." किसानों ने कहा कि "इलाके में सबसे अधिक सरसों की खेती होती है. ओलावृष्टि से सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है. तत्काल फिर से बारिश और ओलावृष्टि नहीं हो."