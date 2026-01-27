चरखी दादरी में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि, सरसों के साथ सब्जियों की फसलों में काफी नुकसान
चरखी दादरी में बारिश और ओलावृष्टि के कारण तेलहन और सब्जी की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है.
Published : January 27, 2026 at 5:34 PM IST
चरखी दादरीः हरियाणा में मंगलवार को अचानक मौसम बदल गया है. बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि के कारण दादरी जिले के बाढड़ा, झोझू कलां क्षेत्र के कई गांवों में ओले गिरने से सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है. कई जगहों पर गेहूं और सरसों की फसल जमीन पर बिछ गई है.
इलाके में सबसे अधिक सरसों की खेतीः किसानों ने बताया कि "मंगलवार को मौसम ने करवट ली और दोपहर को बारिश के साथ ओलावृष्टि होने लगी. बाढड़ा और झोझू कलां क्षेत्र में ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. मौजूदा समय में सरसों और गेहूं की फसल पकने लगी हैं." किसानों ने कहा कि "इलाके में सबसे अधिक सरसों की खेती होती है. ओलावृष्टि से सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है. तत्काल फिर से बारिश और ओलावृष्टि नहीं हो."
कृषि विभाग की टीम प्रभावित इलाके का करेगी दौड़ाः किसानों ने बताया कि बारिश के साथ-साथ ओला पड़ने के कारण उनकी सरसों और सब्जियों की फसलों को नुकसान हुआ है. भांडवा, कांहड़ा, हंसावास, भांडवा सहित दर्जनों गांवों में ओला गिरने की सूचना मिली है. कृषि अधिकारी डॉ. चंद्रभान श्योराण ने फोन पर बताया कि बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि के चलते सरसों और सब्जियों की खेती को नुकसान की आशंका है. कृषि विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर नुकसान का आकलन करेगी. इसके बाद ही स्पष्ट हो पायेगा कि नुकसान किस स्तर का है.