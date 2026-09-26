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हिमाचल में अगले 72 घंटे भारी! सिरमौर से लेकर शिमला तक आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग की चेतावनी ​

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले तीन दिनों (26 से 28 सितंबर) तक भारी बारिश, अंधड़ और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है. 27 सितंबर का दिन प्रदेशवासियों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जब सिरमौर सहित शिमला, सोलन और मंडी जिलों में मूसलाधार बारिश का तांडव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार, 26 से 28 सितंबर के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) और मलबे (मडस्लाइड) के खिसकने का गंभीर खतरा बना हुआ है. इसके चलते नदी-नालों के जलस्तर में अचानक उछाल आ सकता है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है. इसके अलावा, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज तूफानी हवाएं खड़ी फसलों और कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. हालांकि, 29 और 30 सितंबर को मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है.

​27 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश

प्रदेश में ​26 सितंबर को सिरमौर जिले में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. किन्नौर जिले में मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने का अलर्ट है. इसी तरह से ​27 सितंबर को सिरमौर जिले के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं मंडी, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर में अंधड़ और बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई है.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह