हिमाचल में अगले 72 घंटे भारी! सिरमौर से लेकर शिमला तक आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग की चेतावनी
मौसम विभाग की तरफ से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदियों, खड्डों व नालों के करीब जाने से बचने की एडवाइजरी जारी की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 1:31 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले तीन दिनों (26 से 28 सितंबर) तक भारी बारिश, अंधड़ और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है. 27 सितंबर का दिन प्रदेशवासियों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जब सिरमौर सहित शिमला, सोलन और मंडी जिलों में मूसलाधार बारिश का तांडव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार, 26 से 28 सितंबर के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) और मलबे (मडस्लाइड) के खिसकने का गंभीर खतरा बना हुआ है. इसके चलते नदी-नालों के जलस्तर में अचानक उछाल आ सकता है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है. इसके अलावा, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज तूफानी हवाएं खड़ी फसलों और कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. हालांकि, 29 और 30 सितंबर को मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है.
27 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश
प्रदेश में 26 सितंबर को सिरमौर जिले में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. किन्नौर जिले में मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने का अलर्ट है. इसी तरह से 27 सितंबर को सिरमौर जिले के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं मंडी, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर में अंधड़ और बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई है.
लोगों को सतर्क रहने की सलाह
प्रदेश में 28 सितंबर को सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी. 29 और 30 सितंबर को मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. वहीं, संवेदनशील और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और भू-धंसाव की घटनाएं हो सकती हैं. इसके अलावा जल निकायों में पानी का स्तर और बहाव अचानक बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर सकता है. ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदियों, खड्डों व नालों के करीब जाने से बचने की एडवाइजरी जारी की गई है. इसके अलावा किसानों को कटी हुई फसलों और कृषि उपज को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने या तिरपाल से ढककर कसकर बांधें रखने की भी सलाह दी गई है.
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