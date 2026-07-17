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बारिश से बेहाल बिलासपुर, कई इलाके जलमग्न, निगम की तैयारियों की खुली पोल

कलेक्टर और निगम कमिश्नर ने लिया जायजा, कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होने पर मिलेगी राहत, प्रशासन की अपील- उफनते नदी-नालों को पार ना करें

Waterlogging in Bilaspur
बारिश से बेहाल बिलासपुर, कई इलाके जलमग्न (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 17, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर. शुक्रवार को हुई बारिश ने बिलासपुर नगर निगम की तैयारियों और जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी. शहर के कई इलाकों में गली-मोहल्ले जलमग्न हो गए, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा. कई घरों में बारिश का पानी घुस गया. सिरगिट्टी के वार्ड क्रमांक 12 में दर्जनों कच्चे मिट्टी के घरों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के दौरान ही बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था करने की मांग की गई थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. बारिश के बाद नगर निगम के दावों पर सवाल उठ रहे हैं और नागरिकों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ गई है.

कई इलाके जलमग्न, निगम की तैयारियों की खुली पोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने लिया जायजा

बारिश को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल और नगर निगम कमिश्नर प्रवेश सर्वे खुद छाता लेकर शहर का जायजा लेते दिखे. साथ ही अधिकारियों को भी तत्काल राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए. भारी बारिश के कारण जिले में कई नदी-नाले उफान पर हैं और निचली बस्तियों में जलभराव हो गया है. कुछ स्थानों पर कच्चे मकानों के क्षतिग्रस्त होने की भी जानकारी मिली है, इस पर कलेक्टर अग्रवाल ने राजस्व और निगम अमले को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचकर स्थिति का सर्वे करें.

Waterlogging in Bilaspur
कलेक्टर और निगम कमिश्नर ने लिया शहर का जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होने पर मिलेगी राहत

उन्होंने कहा कि जिन लोगों के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके आरबीसी 6(4) के तहत तत्काल प्रकरण तैयार किए जाएं, ताकि नियमानुसार पात्र प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराई जा सके. कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों और मैदानी अमले को नदी-नालों के जलस्तर, जलभराव वाले क्षेत्रों और निचली बस्तियों की स्थिति पर विशेष नजर रखने कहा है. आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं.

Waterlogging in Bilaspur
घरों में पानी भरने से परेशानी, लोगों का रेस्क्यू किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला प्रशासन की आम नागरिकों से अपील

जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आम नागरिकों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदी, नाले, रपटों और जलभराव वाले स्थानों के पास जाने से बचें. उफनते नदी-नालों को पार करने का प्रयास न करें. बच्चों को विशेष रूप से ऐसे स्थानों से दूर रखें. पुल-पुलियों या रपटों पर पानी बहने की स्थिति में किसी भी प्रकार का जोखिम न लें. जर्जर अथवा क्षतिग्रस्त मकानों में निवास न करें. यदि किसी परिवार का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है या जलभराव की स्थिति है, तो तत्काल स्थानीय प्रशासन और राजस्व अमले को सूचना दें.

Waterlogging in Bilaspur
बिलासपुर शहर के कई इलाकों में जल भराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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