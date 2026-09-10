छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: उमस और गर्मी के बीच राजधानी में बदला मौसम, प्रदेश में अगले 48 घंटे ऑरेंज और येलो अलर्ट
रायपुर में गुरुवार को दोपहर में तेज बारिश हुई, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2026 at 4:49 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में सितंबर की शुरुआत में हुई भारी बारिश के बाद पिछले एक हफ्ते से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में तेज धूप और उमस के कारण गर्मी बढ़ गई है. हालांकि, इस उमस भरी गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर देते हुए प्रदेश के कुछ जिलों के लिए अगले 24 से 48 घंटों का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में फिर से अच्छी बारिश होने की उम्मीद है.
राज्य में 1 जून से अब तक के आंकड़ों के अनुसार, पूरे प्रदेश में सामान्य से 6% कम बारिश दर्ज की गई है. जिलों की बात करें, तो इस सीजन में बलरामपुर में सबसे ज्यादा (सामान्य से 66% अधिक) बारिश हुई है, जबकि बेमेतरा जिला सबसे सूखा रहा है, जहां सामान्य से 42% कम पानी बरसा है.
आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका
मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी के अनुसार, उत्तर बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के तट के पास हवा का एक चक्रवात (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) सक्रिय है. इसके असर से 10 सितंबर को इसी इलाके में एक कम दबाव का क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) बनने की पूरी संभावना है. इसके साथ ही मानसून की एक ट्रफ लाइन (द्रोणिका) भी बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है.
इन दोनों सिस्टम के असर से गुरुवार को छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा, प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने (वज्रपात) की भी आशंका जताई गई है.
इन जगहों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट
- 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट- प्रदेश के बस्तर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट
- 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट- प्रदेश के बीजापुर, धमतरी, कांकेर और नारायणपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
- 48 घंटे के लिए आरेंज अलर्ट- प्रदेश के बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट
- 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट- प्रदेश के बालोद, बस्तर, दंतेवाडा, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव और सुकमा
बुधवार को प्रदेश के शहरों का तापमान कैसा रहा
- रायपुर: अधिकतम तापमान 34.2°C, न्यूनतम तापमान 26.1°C
- माना एयरपोर्ट: अधिकतम तापमान 33.8°C, न्यूनतम तापमान 24.5°C
- दुर्ग: अधिकतम तापमान 33.6°C, न्यूनतम तापमान 22.2°C
- बिलासपुर: अधिकतम तापमान 33.2°C, न्यूनतम तापमान 25.6°C
- राजनांदगांव: अधिकतम तापमान 32.8°C, न्यूनतम तापमान 23.1°C
- जगदलपुर: अधिकतम तापमान 31.6°C, न्यूनतम तापमान 23.5°C
- पेंड्रारोड: अधिकतम तापमान 31.0°C, न्यूनतम तापमान 21.2°C
- अंबिकापुर: अधिकतम तापमान 31.0°C, न्यूनतम तापमान 23.02°C
1 जून से लेकर आज तक बारिश के आंकड़े
सामान्य बारिश वाले जिलों में बालोद, बलौदाबाजार, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाडा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जांजगीर
सामान्य से अधिक बारिश वाले जिलों में बलरामपुर, मुंगेली, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जैसे जिले शामिल हैं
सामान्य से कम बारिश वाले जिलों में सरगुजा, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव, कांकेर, कबीरधाम, जशपुर और बेमेतरा