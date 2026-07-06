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छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, 24 से 48 घंटों के बीच इन जिलों में बरसेगी आफत

मौसम विभाग द्वारा 24 से 48 घंटे के लिए येलो, आरेंज और रेड अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया गया.

Heavy rain alert in Chhattisgarh
मूसलाधार बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 6, 2026 at 3:31 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रुका हुआ मानसून अब तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है. बीते तीन दिनों से रायपुर सहित कई जिलों में बदरा जमकर बरस रहे हैं. बारिश के जोर पकड़ने के किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी है. वहीं गर्मी और उसम से भी लोगों को राहत मिली है. बारिश होने से भू-जलस्तर में भी तेजी से सुधार होगा.

भारी बारिश का अलर्ट

सोमवार को फिर एक बार मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटे के अलर्ट में येलो अलर्ट, आरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए इस अलर्ट में प्रदेश के कई जिले शामिल हैं. जिसमें हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ही भारी वर्षा होने को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

Heavy rain alert in Chhattisgarh
मूसलाधार बारिश (ETV Bharat)



24 घंटे के लिए जारी किए गए रेड अलर्ट

  • गौरेला पेंड्रा मरवाही
  • बिलासपुर
  • रायगढ़
  • सारंगढ़
  • बिलाईगढ़
  • सक्ति
  • मुंगेली
  • कोरबा
  • जांजगीर
Heavy rain alert in Chhattisgarh
मूसलाधार बारिश (ETV Bharat)

24 घंटे के लिए जारी किए गए आरेंज अलर्ट

  • सरगुजा
  • जशपुर
  • कोरिया
  • मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
  • सूरजपुर
  • बलरामपुर
  • रायपुर
  • बलौदा बाजार
  • गरियाबंद
  • धमतरी
  • महासमुंद
  • दुर्ग
  • बालोद
  • बेमेतरा
  • कबीरधाम
  • खैरागढ़ छुईखदान गंडई
  • मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी
  • राजनादगांव

24 घंटे के लिए जारी किए गए येलो अलर्ट

  • कांकेर

48 घंटे के लिए जारी किए गए आरेंज अलर्ट

  • सूरजपुर
  • बलरामपुर

48 घंटे के लिए जारी किए गए येलो अलर्ट

  • सरगुजा
  • जशपुर
  • कोरिया
  • मनेद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
  • गौरेला पेंड्रा मरवाही

अलर्ट के दौरान इन बातों की रखें सावधानी

  • सड़कों में फिसलन का बढ़ जाना.
  • सड़कों पर जल जमाव के कारण प्रमुख शहरों में यातायात बाधित होने से यात्रा का समय बढ़ जाना.
  • भारी वर्षा के कारण दृश्यता में कमी आना.
  • निचले इलाकों में बाढ़ आना.
  • नहरों पर बने निचले पुलों को बंद किया जाना.
  • खेत जलमग्न हो जाना जैसे संभावित प्रभाव देखे जा सकते हैं.
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