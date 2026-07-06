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छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, 24 से 48 घंटों के बीच इन जिलों में बरसेगी आफत

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रुका हुआ मानसून अब तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है. बीते तीन दिनों से रायपुर सहित कई जिलों में बदरा जमकर बरस रहे हैं. बारिश के जोर पकड़ने के किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी है. वहीं गर्मी और उसम से भी लोगों को राहत मिली है. बारिश होने से भू-जलस्तर में भी तेजी से सुधार होगा.

भारी बारिश का अलर्ट

सोमवार को फिर एक बार मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटे के अलर्ट में येलो अलर्ट, आरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए इस अलर्ट में प्रदेश के कई जिले शामिल हैं. जिसमें हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ही भारी वर्षा होने को लेकर चेतावनी जारी की गई है.