ETV Bharat / state

गुरुग्राम में भारी बारिश से जलभराव, सड़कें बनीं तालाब, लोग परेशान

हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है और ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खुल गई है.

Heavy Rain turns Gurugram roads into ponds residents face inconvenience
गुरुग्राम में बारिश से जलभराव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 5, 2026 at 6:21 PM IST

|

Updated : July 5, 2026 at 7:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश ने एक बार फिर शहर की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल दी है. थोड़ी देर की बारिश के बाद ही शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर सेक्टर-10 इलाके की सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ और राहगीरों के साथ-साथ वाहन चालकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

सड़कों पर भरा पानी, बढ़ी परेशानी : बारिश के बाद कई प्रमुख सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई. जलभराव के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लगा और कई जगह जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली.

गुरुग्राम में भारी बारिश से जलभराव (ETV Bharat)

सेक्टर-10 सबसे अधिक प्रभावित : सेक्टर-10 क्षेत्र में जलभराव की स्थिति सबसे गंभीर रही. सड़क पर कई जगह पानी भर जाने से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़ी. दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा.

ड्रेनेज व्यवस्था पर उठे सवाल : हर बार बारिश के बाद जलभराव की समस्या सामने आने से नगर निगम और संबंधित विभागों की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह समस्या बार-बार सामने आती है.

प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग : स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि मानसून के दौरान हर साल यही स्थिति बनती है, जिससे दैनिक जीवन और यातायात दोनों प्रभावित होते हैं. फिलहाल प्रशासन की ओर से जल निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : हरियाणा में बारिश से सुहाना हुआ मौसम, लेकिन हांसी बस स्टैंड बना तालाब, जलभराव से यात्री परेशान

ये भी पढ़ें : मानसून की दस्तक और हांसी बेहाल, बस स्टैंड से तोशाम रोड तक पानी ही पानी, जलभराव ने खोली नगर प्रशासन की तैयारियों की पोल

ये भी पढ़ें : भिवानी का सागवान गांव बना टापू, मंत्री श्रुति के हलके में भरा 8 फीट पानी, ग्रामीणों ने किया पलायन, श्मशान घाट भी जलमग्न

Last Updated : July 5, 2026 at 7:06 PM IST

TAGGED:

GURUGRAM WATER LOGGING
GURUGRAM HEAVY RAIN
गुरुग्राम में बारिश
गुरुग्राम में सड़कें बनी तालाब
GURUGRAM WATER LOGGING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.