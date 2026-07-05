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गुरुग्राम में भारी बारिश से जलभराव, सड़कें बनीं तालाब, लोग परेशान

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश ने एक बार फिर शहर की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल दी है. थोड़ी देर की बारिश के बाद ही शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर सेक्टर-10 इलाके की सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ और राहगीरों के साथ-साथ वाहन चालकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

सड़कों पर भरा पानी, बढ़ी परेशानी : बारिश के बाद कई प्रमुख सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई. जलभराव के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लगा और कई जगह जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली.

गुरुग्राम में भारी बारिश से जलभराव (ETV Bharat)

सेक्टर-10 सबसे अधिक प्रभावित : सेक्टर-10 क्षेत्र में जलभराव की स्थिति सबसे गंभीर रही. सड़क पर कई जगह पानी भर जाने से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़ी. दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा.

ड्रेनेज व्यवस्था पर उठे सवाल : हर बार बारिश के बाद जलभराव की समस्या सामने आने से नगर निगम और संबंधित विभागों की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह समस्या बार-बार सामने आती है.