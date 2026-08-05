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हरियाणा में मानसून ने बढ़ाई चुनौती, आज फिर होगी जमकर बारिश, कई शहर हुआ पानी-पानी, यमुना का जलस्तर बढ़ा, हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून सक्रिय होते ही लोगों की चुनौतियां बढ़ती जा रही है. वहीं, मौसम विभाग ने बुधवार को भी पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है. सुबह सोनीपत में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि गुरुग्राम में बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना बना रहा. IMD चंडीगढ़ ने पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पानीपत समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने कहा कि, "दिनभर रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है और लोगों को मौसम से जुड़े अलर्ट का पालन करना चाहिए."

बारिश से मिली राहत: वहीं, कई जिलों में मंगलवार की झमाझम बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन मानसून के आंकड़े अब भी सामान्य से पीछे हैं. पिछले 24 घंटों में प्रदेश में औसतन 9.2 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि अंबाला में सबसे अधिक 94.6 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. एक जून से चार अगस्त तक प्रदेश में 227.5 मिमी सामान्य बारिश के मुकाबले केवल 158.9 मिमी वर्षा हुई है, जो करीब 30 प्रतिशत कम है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने पर मानसून की कमी कुछ हद तक पूरी हो सकती है.

पथराला नदी का तटबंध टूटा: यमुनानगर के रायपुर गांव के पास पथराला नदी का तटबंध भारी बारिश के कारण टूटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया. तरुवाला, रायपुर, बलौली, याकूबपुर और ऊर्जनी सहित कई गांवों की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई. नदी में करीब 5,700 क्यूसेक जलप्रवाह दर्ज किया गया, जबकि 5 हजार क्यूसेक पर ही बाढ़ जैसी स्थिति मानी जाती है. प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

यमुना का जलस्तर बढ़ा: इधर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कैचमेंट क्षेत्रों में भारी बारिश का असर यमुना पर भी दिखाई दिया. यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज पर जलप्रवाह बढ़कर 79,620 क्यूसेक पहुंच गया. इसके बाद 18 में से 15 गेट खोलकर 63,110 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया. अधिकारियों की मानें तो यह पानी अगले 48 घंटे में दिल्ली पहुंचने की संभावना है, इसलिए जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.