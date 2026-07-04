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यूपी में बरसते बादलों को लगी 'बुरी नजर', ठिठका मानसून, सोनभद्र समेत सिर्फ 4 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में इस दिन फिर होगी घनघोर बारिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 30 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने एंट्री की जिसके बाद से 2 जुलाई तक प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून पहुंच गया. 30 जून से 2 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. वहीं अब मानसून पर ब्रेक लग गया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा. वहीं, आज सोनभद्र समेत सिर्फ 4 जिलों में ही भारी बारिश की संभावना है. वहीं 2 दिनों के बाद फिर से मानसून सक्रिय होगा और घनघोर बारिश होने की संभावना है. शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई रहा, कहीं-कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश हुई. मौसम में नमी होने और तेज धूप निकलने के कारण एक बार फिर से उमस भरी गर्मी में इजाफा हुआ. मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD) 43% कम हुई बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 जून से 3 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 112.5 मिमी के सापेक्ष 64.5 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 43% कम है. भारी बारिश का अलर्ट इन जिलों में अधिक: यूपी के सोनभद्र, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र तेज बारिश हो सकती है.