यूपी के 30 जिलों में बारिश ने मचाई तबाही; आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि ने बरपा कहर, सप्ताहभर में 20 की मौत
सीएम योगी ने सभी जिलों के अधिकारियों को सर्वे कर किसानों के मुआवजा देने के निर्देश दिए. लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने के दिए आदेश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 10:39 AM IST
लखनऊ: बीते कई दिनों से यूपी में जारी बर्बादी की बारिश अब धीरे धीरे थमने लगेगा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा. जिससे लोगों को फिर तेज गर्मी झेलनी पड़ सकती है. दिन के तापमान में फिर से 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है. लेकिन न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.
बारिश और ओलावृष्टि से फसल तबाह
बुधवार को भी उत्तर प्रदेश में मौसम का तांडव देखने को मिला. एक तरफ जहां तेज रफ्तार बारिश तथा ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को तबाह कर दिया. वहीं दूसरी तरफ दिनभर आसमान में बादल छाये रहने और तेज रफ्तार हवा चलने से मौसम में भी बदलाव देखने को मिला. अचानक अधिकतम तापमान में 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने से ठंडक का एहसास होने लगा.
30 अधिक जिलों में जमकर बरसे बदरा
पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी के उन्नाव, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत सहित 30 से अधिक जिलों में तेज रफ्तार बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में लगी फसलों का भारी नुकसान किया है. जिसको लेकर अन्नदाता परेशान है. खेतों में ही फसल रह जाने से साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई. कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों पर दोहरी मार पड़ी है.
सीएम ने सर्वे कर मुआवजा देने के दिए निर्देश
वहीं बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अधिकारियों से फसलों के नुकसान का जायजा लेने और समय पर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं.
आंधी- तूफान से 20 लोगों की मौत
शासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में हुई बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से 20 लोगों की मौत हुई है वहीं 12 लोग घायल हैं. 33 पशु हानि हुई है. मुख्यमंत्री ने राहत आयुक्त कार्यालय से सभी जिलों पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है. साथ ही साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है.
30-40 किमी की रफ्तार से चली हवा
राजधानी लखनऊ में गुरुवार को आसमान साफ रहेगा.मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कहीं-कहीं बादलों की आवाजाही रहेगी. अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बुधवार को सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई. दिनभर आसमान में बादल छाये रहे. कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चली. वहीं देर शाम कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई. जिसके चलते अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.
उरई सबसे गर्म जिला
प्रदेश का उरई बुधवार को सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. वही सबसे कम न्यूनतम तापमान उरई जिले में ही 15 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है. ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहेगा. पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है जिसकी वजह से आने वाले 6 से 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी.
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