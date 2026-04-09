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यूपी के 30 जिलों में बारिश ने मचाई तबाही; आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि ने बरपा कहर, सप्ताहभर में 20 की मौत

सीएम योगी ने सर्वे कर मुआवजा देने के दिए निर्देश ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: बीते कई दिनों से यूपी में जारी बर्बादी की बारिश अब धीरे धीरे थमने लगेगा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा. जिससे लोगों को फिर तेज गर्मी झेलनी पड़ सकती है. दिन के तापमान में फिर से 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है. लेकिन न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. बारिश और ओलावृष्टि से फसल तबाह बुधवार को भी उत्तर प्रदेश में मौसम का तांडव देखने को मिला. एक तरफ जहां तेज रफ्तार बारिश तथा ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को तबाह कर दिया. वहीं दूसरी तरफ दिनभर आसमान में बादल छाये रहने और तेज रफ्तार हवा चलने से मौसम में भी बदलाव देखने को मिला. अचानक अधिकतम तापमान में 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने से ठंडक का एहसास होने लगा. 30 अधिक जिलों में जमकर बरसे बदरा

पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी के उन्नाव, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत सहित 30 से अधिक जिलों में तेज रफ्तार बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में लगी फसलों का भारी नुकसान किया है. जिसको लेकर अन्नदाता परेशान है. खेतों में ही फसल रह जाने से साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई. कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों पर दोहरी मार पड़ी है. सीएम ने सर्वे कर मुआवजा देने के दिए निर्देश वहीं बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अधिकारियों से फसलों के नुकसान का जायजा लेने और समय पर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं.



आंधी- तूफान से 20 लोगों की मौत