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बिहार में आंधी-बारिश ने मचायी तबाही, रेलवे गेट का बूम टूटा, परिचालन बाधित

रेलवे गेट का बूम टूटा ( ETV Bharat )

पश्चिम चंपारण : बिहार के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश ने कहर बरपाया है. बगहा में सोमवार को बगहा अनुमंडल सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी और बारिश ने व्यापक नुकसान पहुंचाया. आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि विभिन्न स्थानों पर करीब दो दर्जन से अधिक पेड़ टूटकर या जड़ से उखड़कर गिर गए. कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित हुआ जबकि सरकारी परिसरों में भी नुकसान की सूचना है. कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए : अनुमंडल परिसर में कई बड़े पेड़ धराशायी हो गए. वहीं बगहा 2 प्रखंड कार्यालय के सामने भी कई पेड़ टूटकर गिर गए, जबकि कुछ पेड़ जड़ समेत उखड़ गए. तेज हवाओं के कारण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ कार्यालय परिसर में स्थापित संचार टावर भी गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया. जिससे संचार व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. बूम टूटकर गिरा : आंधी तूफान का सबसे अधिक असर बगहा के कैलाशनगर स्थित रेलवे गेट संख्या 51 पर देखने को मिला. तेज हवा के कारण रेलवे फाटक का बूम टूटकर गिर गया और उसके नीचे से गुजर रहे विद्युत तार भी क्षतिग्रस्त हो गए. विद्युत लाइन प्रभावित होने के कारण रेल परिचालन अस्थायी रूप से बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. मरम्मत कार्य है जारी : घटना की सूचना मिलते ही नरकटियागंज से रेलवे की मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया. रेलवे कर्मी क्षतिग्रस्त बूम और विद्युत तारों को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं.