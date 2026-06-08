बिहार में आंधी-बारिश ने मचायी तबाही, रेलवे गेट का बूम टूटा, परिचालन बाधित
बिहार में एक बार फिर से भारी बारिश और तूफान का कहर देखने को मिला है. आगे पढ़ें पूरी खबर
Published : June 8, 2026 at 9:04 PM IST
पश्चिम चंपारण : बिहार के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश ने कहर बरपाया है. बगहा में सोमवार को बगहा अनुमंडल सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी और बारिश ने व्यापक नुकसान पहुंचाया. आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि विभिन्न स्थानों पर करीब दो दर्जन से अधिक पेड़ टूटकर या जड़ से उखड़कर गिर गए. कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित हुआ जबकि सरकारी परिसरों में भी नुकसान की सूचना है.
कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए : अनुमंडल परिसर में कई बड़े पेड़ धराशायी हो गए. वहीं बगहा 2 प्रखंड कार्यालय के सामने भी कई पेड़ टूटकर गिर गए, जबकि कुछ पेड़ जड़ समेत उखड़ गए. तेज हवाओं के कारण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ कार्यालय परिसर में स्थापित संचार टावर भी गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया. जिससे संचार व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है.
बूम टूटकर गिरा : आंधी तूफान का सबसे अधिक असर बगहा के कैलाशनगर स्थित रेलवे गेट संख्या 51 पर देखने को मिला. तेज हवा के कारण रेलवे फाटक का बूम टूटकर गिर गया और उसके नीचे से गुजर रहे विद्युत तार भी क्षतिग्रस्त हो गए. विद्युत लाइन प्रभावित होने के कारण रेल परिचालन अस्थायी रूप से बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
मरम्मत कार्य है जारी : घटना की सूचना मिलते ही नरकटियागंज से रेलवे की मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया. रेलवे कर्मी क्षतिग्रस्त बूम और विद्युत तारों को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं.
''तेज आंधी तूफान के कारण रेलवे को काफी नुकसान हुआ है. गेट संख्या 51 का बूम गिरने से विद्युत तार क्षतिग्रस्त हो गए हैं. मेंटेनेंस टीम युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य कर रही है और कार्य पूरा होते ही रेल परिचालन पुनः शुरू कर दिया जाएगा. प्रशासन भी क्षति का आंकलन करने में जुटा हुआ है.''- इंद्रजीत सिंह, बगहा आरपीएफ पोस्ट प्रभारी
90 वर्ष पुराना विशाल पेड़ गिरा : मोतीहारी के हरसिद्धि में सोनबरसा पंचायत वार्ड-7 में तेज आंधी और बारिश के दौरान 90 वर्ष पुराना विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया. गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे. पेड़ गिरने से गांव की मुख्य सड़क पर आवागमन पूरी तरह ठप पड़ गया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पेड़ हटाकर यातायात बहाल करने की मांग की है.
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