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झारखंड में मानसून का असर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तीन दिन तक बदले रहेंगे मौसम के तेवर

रांची: झारखंड में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार, 17 जुलाई से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं. कई इलाकों में गरज-चमक, तेज हवाओं और कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.

शुक्रवार को इन जिलों में बारिश और भारी वर्षा की संभावना

शुक्रवार को पूरे राज्य में बादलों का प्रभाव बना रहेगा. अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में बारिश का असर अधिक रहने का अनुमान है. रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला और खूंटी में भारी बारिश की संभावना है. कुछ जिलों में गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है. इनमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला शामिल है.

भारी बारिश होने की संभावित जिले (सौ. मौसम विभाग)

18 जुलाई को बारिश का सिलसिला रहेगा जारी

शनिवार को भी मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं हैं. राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और खूंटी में कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है. इसके अलावा कई जिलों में वज्रपात और तेज हवा चलने की भी आशंका है.