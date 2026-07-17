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झारखंड में मानसून का असर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तीन दिन तक बदले रहेंगे मौसम के तेवर

झारखंड में शुक्रवार को कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. राज्य में तीन दिन तक मौसम के तेवर बदले रहेंगे.

WEATHER REPORT IN JHARKHAND
सांकेतिक तस्वीर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार, 17 जुलाई से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं. कई इलाकों में गरज-चमक, तेज हवाओं और कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.

शुक्रवार को इन जिलों में बारिश और भारी वर्षा की संभावना

शुक्रवार को पूरे राज्य में बादलों का प्रभाव बना रहेगा. अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में बारिश का असर अधिक रहने का अनुमान है. रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला और खूंटी में भारी बारिश की संभावना है. कुछ जिलों में गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है. इनमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला शामिल है.

weather report in jharkhand
भारी बारिश होने की संभावित जिले (सौ. मौसम विभाग)

18 जुलाई को बारिश का सिलसिला रहेगा जारी

शनिवार को भी मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं हैं. राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और खूंटी में कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है. इसके अलावा कई जिलों में वज्रपात और तेज हवा चलने की भी आशंका है.

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बारिश होने के संभावित जिले (सौ. मौसम विभाग)

19 जुलाई को दक्षिण-पश्चिमी झारखंड पर असर

रविवार को भी मानसून सक्रिय बना रहेगा. मौसम केंद्र के मुताबिक दक्षिण-पश्चिमी और उससे सटे मध्य झारखंड के इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं तेज वर्षा हो सकती है. राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश और मेघगर्जन का दौर जारी रहने के आसार हैं.

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19 जुलाई को बारिश होने की संभावित जिले (सौ. मौसम विभाग)

बोकारो सबसे गर्म, लातेहार सबसे ठंडा

बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया. बोकारो में सबसे ज्यादा 35.5°C तापमान दर्ज हुआ. इसके अलावा डाल्टनगंज में 34.6°C, सरायकेला 33.4°C, पाकुड़ में 33.1°C, खूंटी में 32.9°C, जमशेदपुर में 32.2°C, चाईबासा में 32.2°C, रांची में 31.4°C और लोहरदगा में 30.3°C रहा. लातेहार में 22.4 डिग्री सेल्सियस सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया.

मौसम केंद्र रांची के आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से 17 जुलाई तक राज्य में औसतन 216.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 359.8 मिलीमीटर होनी चाहिए थी. यानी पूरे राज्य में अब तक करीब 40 प्रतिशत कम बारिश हुई है.

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