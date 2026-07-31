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राजस्थान के 5 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 6 अगस्त तक भारी बारिश के आसार

जयपुर-अजमेर समेत कई जिलों में अच्छी बारिश: राजस्थान के कई हिस्सों में गुरुवार को अच्छी बारिश दर्ज की गई. जयपुर और अजमेर समेत कई जिलों में 24 घंटे के दौरान करीब दो इंच तक बारिश हुई. जयपुर ग्रामीण में भी मानसून सक्रिय रहा. जालसू में 43 मिलीमीटर और कालवाड़ में 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. अजमेर जिले के गोयला और सरवाड़ में सबसे ज्यादा 45-45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. सीकर, झुंझुनूं, कोटा, बूंदी और प्रतापगढ़ में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई. सवाई माधोपुर में बारिश के बाद झरने उफान पर आ गए, जबकि कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी.

इन जिलों में येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने भरतपुर, अलवर, अजमेर, नागौर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, ब्यावर और पाली में येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ अचानक तेज बौछारें पड़ने की संभावना है.

5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट: जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार आज प्रदेश के पांच जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा जालौर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, राजसमंद, जोधपुर और फलोदी सहित आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है.

जयपुर: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा बारिश का दौर अब तेज होने लगा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. आज पांच जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार 5 और 6 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. बारिश के साथ कई जिलों में तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां अधिक रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में गर्मी का असर बना हुआ है. जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

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गुरुवार को इन 10 स्थानों पर सबसे ज्यादा बारिश

- कुशलगढ़, बांसवाड़ा - 69 MM

- गोयला, अजमेर - 45 MM

- सरवाड़, अजमेर - 45 MM

- जालसू, जयपुर - 43 MM

- कालवाड़, जयपुर - 34 MM

- नीम का थाना, सीकर - 34 MM

- रींगस, सीकर - 29 MM

- खंडेला, सीकर - 27 MM

- राजलदेसर, चूरू - 26 MM

- चौमूं, जयपुर - 25 MM

- सुहागपुरा, प्रतापगढ़ - 23 MM

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार जुलाई के अंतिम सप्ताह में दो प्रमुख मौसम तंत्र सक्रिय हुए हैं. इनमें से एक सिस्टम गुजरात के रास्ते आगे बढ़ा, जिसके प्रभाव से राजस्थान के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई. वर्तमान में पूर्वी भारत के ऊपर बना अवदाब छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के ऊपर सक्रिय है. इसके धीरे-धीरे मध्यप्रदेश से आगे बढ़कर राजस्थान के करीब आने के साथ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है. प्रदेश के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

डीप डिप्रेशन का असर, 6 अगस्त तक बरसेंगे मेघ: मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव के क्षेत्र से बना डीप डिप्रेशन अगले दो दिनों में दक्षिण-पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ सकता है. इसके प्रभाव से राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है. इस सिस्टम के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त तक बारिश जारी रह सकती है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी अलग-अलग दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं 5-6 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके प्रभाव से अगस्त के शुरुआती पखवाड़े में राजस्थान के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश की उम्मीद बढ़ गई है.

पूर्वी राजस्थान में बारिश, पश्चिमी जिलों में गर्मी: मानसून सक्रिय होने के बावजूद प्रदेश में बारिश का वितरण समान नहीं है. पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कई जिले अभी भी अपेक्षित बारिश का इंतजार कर रहे हैं. जैसलमेर में तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के असर को दर्शाता है. ऐसे में प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और जलभराव की स्थिति है, जबकि पश्चिमी जिलों में गर्मी और उमस बनी हुई है.

सीजन में 14 प्रदेशों में कम बारिश, राजस्थान भी प्रभावित: देशभर में इस मानसून सीजन बारिश का वितरण असमान रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 14 प्रदेशों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है और देश के स्तर पर बारिश सामान्य से करीब 14 प्रतिशत कम बताई जा रही है. राजस्थान में भी मानसून का प्रदर्शन अलग-अलग चरणों में असमान रहा है. प्रदेश के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई, लेकिन कई क्षेत्रों में अपेक्षित बारिश नहीं हो सकी. यही वजह है कि मानसून सक्रिय होने के बावजूद पूरे प्रदेश में बारिश का असर एक समान नजर नहीं आ रहा है.

आगे कैसा रहेगा मौसम: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. 5-6 अगस्त तक कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां अधिक प्रभावी रह सकती हैं, जबकि अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. बंगाल की खाड़ी में संभावित नए निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने से अगस्त के शुरुआती दिनों में मानसून की गतिविधियों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है. ऐसे में राजस्थान में आने वाले दिन बारिश के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं.

