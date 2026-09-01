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यूपी में झरझर बरसे बदरा; 70 से अधिक जिलों में काले बादलों संग तेज बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/कानपुर: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय है जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है. प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. नदियां और डैम खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं. वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के कुछ जगहों पर भारी से अधिक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. कानपुर देहात में बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं. कानपुर देहात: जिले में मौसम विभाग ने मंगलवार को भारी बारिश होने की चेतावनी दी है. सुबह ही जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. लखनऊ में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) मूसलाधार बारिश की संभावना इन जिलों में: चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रवि दास नगर, रायबरेली, अमेठी और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.